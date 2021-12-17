Несахарный диабет: что это и чем он отличается от сахарного?

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Постоянно хочется пить, часто приходится бегать в туалет, сильная слабость и чувство усталости — эти классические симптомы сахарного диабета могут быть признаком совсем другого заболевания.Сахарный диабет – состояние, при котором организм перестает воспринимать гормон инсулин и не в состоянии получать энергию из глюкозы – это одно из пяти хронических заболеваний, сокращающих срок нашей жизни. Но мало кто знает, что существует несахарный диабет – не менее опасная болезнь. Рассказываем, что это такое, как его определить и можно ли вылечить.Напоминаем, все статьи носят исключительно справочный характер и не должны использоваться для диагностики и лечения заболеваний. Если вы заметили у себя какие-либо настораживающие симптомы, обязательно обратитесь к врачу!Что такое несахарный диабет?Так же, как при сахарном диабете, организм человека, страдающего несахарной формой этого заболевания, перестает реагировать на важный гормон, участвующий в обмене веществ. В случае сахарного диабета речь идет об инсулине, благодаря которому клетки нашего тела способны извлекать энергию из глюкозы. Если же у человека несахарный диабет, то его организм либо не вырабатывает, либо не воспринимает гормон вазопрессин, одна из функций которого – регулирование процесса выделения мочи. Вазопрессин «включается», если наш организм теряет много жидкости или не получает ее в нужном объеме. В этот момент гормон «приказывает» почечным канальцам задерживать имеющуюся в теле жидкость, тем самым препятствуя обезвоживанию. Если же вазопрессин не выделяется либо организм на него не реагирует, организм генерирует слишком много мочи, и в какой-то момент наступает обезвоживание.Именно это и происходит при несахарном диабете: человека все время мучает жажда, но при этом, сколько бы он ни пил, жидкость практически напрямую выводится из тела, а сам организм в это время задыхается без воды. Если ничего не предпринимать, может наступить тяжелое обезвоживание, судороги, потеря сознания и даже смерть.Из-за чего развивается несахарный диабет?Причин может быть несколько. Во-первых, повреждения гипофиза, отдела головного мозга, в котором синтезируется вазопрессин. Это может произойти из-за травмы, опухоли, инфекционного заболевания или операции. Если причина болезни именно в нарушении работу гипофиза, говорят о центральном типе несахарного диабета.Еще одна причина – нефрогенная, когда почки перестают реагировать на вазопрессин, понимать и выполнять его «указания». Произойти это может в результате наследственного заболевания или по «приобретенным» причинам: из-за камней в почках, недостатка калия в крови или переизбытка кальция, а также в качестве побочного эффекта некоторых противогрибковых препаратов.Так же как и сахарный, несахарный диабет может развиться во время беременности – тогда говорят о гестационном диабете. Болезнь появляется из-за того, что плацента выделяет вещества, разрушающие вазопрессин матери.Наконец, еще одна причина появления несахарного диабета – нарушения работы тех отделов мозга, которые регулируют чувство жажды. Часто это связано с психическими заболеваниями, например, шизофренией.Как определить несахарный диабет?Окончательный диагноз может установить только врач. Но к терапевту обязательно нужно записаться, если в течение длительного (более двух недель) времени вы отмечаете у себя следующие симптомы:Очень сильная жажда;Повышенное выделение мочи (мы уже писали, что в норме организм взрослого человека в сутки выделяет до двух литров мочи, при несахарном диабете может выделяться от трех до двадцати литров);Ночные позывы к мочеиспусканию;Явные признаки обезвоживания: тошнота, вялость, головокружение, спутанность сознания, сухость кожи, чувство сильной усталости.