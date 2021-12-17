Медики предупредили об опасности красного мяса

Частое употребление мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Большинство украинцев практически ежедневно едят мясные блюда, но не все знают, что употребление красного мяса в пищу очень плохо влияет на уровень холестерина в крови, то есть его повышает.Об этом рассказала диетолог профессор диетологии Гавайского университета Цзинань Банна.Почему мясо лучше не есть каждый деньСпециалист очень рекомендует людям максимально уменьшить количество мяса в рационе или вовсе от него отказаться.«В нем содержится насыщенный жир. Если употреблять эти жиры в чрезмерном количество, вырастет уровень холестерина в крови. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала диетолог.По словам нутрициолога, люди обожают заказывать стейки в ресторанах. Но вместо него лучше выбрать рыбу.«Если кто-то придерживается диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, ежедневное употребление стейков может быть не лучшим выбором», — сообщила специалист.Мясо приводит к ракуКстати, по данным некоторых исследований, ежедневное употребление 100 г красного мяса повышает риск возникновения рака толстого кишечника на 17%. С другой стороны, точно сказать, какое количество красного мяса абсолютно безвредно для здоровья невозможно.