Медики предупредили об опасности красного мяса

Частое употребление мяса повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Большинство украинцев практически ежедневно едят мясные блюда, но не все знают, что употребление красного мяса в пищу очень плохо влияет на уровень холестерина в крови, то есть его повышает.

Об этом рассказала диетолог профессор диетологии Гавайского университета Цзинань Банна.

Почему мясо лучше не есть каждый день

Специалист очень рекомендует людям максимально уменьшить количество мяса в рационе или вовсе от него отказаться.

«В нем содержится насыщенный жир. Если употреблять эти жиры в чрезмерном количество, вырастет уровень холестерина в крови. Это повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала диетолог.

По словам нутрициолога, люди обожают заказывать стейки в ресторанах. Но вместо него лучше выбрать рыбу.

«Если кто-то придерживается диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, ежедневное употребление стейков может быть не лучшим выбором», — сообщила специалист.

Мясо приводит к раку

Кстати, по данным некоторых исследований, ежедневное употребление 100 г красного мяса повышает риск возникновения рака толстого кишечника на 17%. С другой стороны, точно сказать, какое количество красного мяса абсолютно безвредно для здоровья невозможно.
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