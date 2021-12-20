Пять привычек в среднем возрасте продлевают период жизни без болезней

Исследование показало, что пять привычек, практикуемых людьми среднего возраста, могут увеличить количество лет, прожитых без таких болезней как диабет 2 типа, сердечно-сосудистые патологии, рак.Одно из самых масштабных исследований, изучавших влияние образа жизни на долголетие, показало: существует минимум пять привычек, наличие которых в среднем возрасте продлевают людям период жизни без болезней. Его результаты опубликовал научный журнал BMJ. Согласно этим данным, привычками, способствующими здоровому долголетию, являютсяздоровое сбалансированное питание,регулярные физические упражнения,поддержание нормальной массы тела,отказ от курения и контроль количества употребляемого алкоголя,достаточный сон.«Соблюдение этих привычек в среднем возрасте может увеличить количество лет, прожитых без диабета 2 типа, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний», - констатируют исследователи, специалисты Гарвардской школой общественного здравоохранения.В пользу вывода ученых говорят данные анализа сведений, полученных в ходе 34-летних наблюдений за женщинами (73 196) и 28-летних наблюдений за мужчинами (38 366). Авторы исследования установили, что женщины, которые практиковали четыре или пять здоровых привычек в возрасте 50 лет, жили в среднем на 34,4 года без диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака, по сравнению с 23,7 годами здорового образа жизни среди женщин, которые не практиковали ни одной из этих здоровых привычек. Мужчины, практикующие четыре или пять здоровых привычек в возрасте 50 лет, жили 31,1 года без хронических заболеваний по сравнению с 23,5 годами среди мужчин, которые их не практиковали.«У мужчин – заядлых курильщиков, а также у мужчин и женщин с ожирением наблюдается самая низкая ожидаемая продолжительность жизни без болезней. Мужчины и женщины, которые регулярно спят плохо или недостаточно, подвергаются высокому риску ожирения, ишемической болезни сердца, диабета», - резюмировали специалисты.