Капуста является дешевым «суперовощем» для укрепления здоровья

Ученые из Японии констатируют, что один из самых доступных круглый год дешевых овощей – капуста – улучшает защиту от гипертонии и проявляет другие оздоровительные эффекты.В публикации издания Yahoo News Japan медики рассказали, почему простая дешевая капуста является «суперовощем» для укрепления здоровья. В частности, полезным этот овощ делает присутствие витамина К.«Содержащийся в капусте витамин К оказывает коагулирующее действие на кровь, останавливает кровотечение, ускоряет заживление травм».Еше одно ценное качество капусты заключается в ее способности позитивно влиять на состояние сердечно-сосудистой системы, обеспечивать профилактику повышенного давления. Это происходит благодаря содержащимся в ней минералам – фосфору, магнию, калию.Кроме того, в капусте много кальция – «строительного материала»», укрепляющего кости, зубы.Капуста отличается разнообразием видов, и все они претендуют на то, чтобы считаться «суперовощем». Например, очень полезными являются сорта насыщенного зеленого цвета – они содержат бета-каротин, преобразуемый организмом в витамин А, Данный витамин поддерживает хорошее зрение, здоровье слизистых тканей, способствует лучшей защите от простудных заболеваний.