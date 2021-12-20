Врач Поташева: зеленые бананы во многом полезны для здоровья

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По словам гастроэнтеролога Алены Поташевой, употребление зеленых недозревших бананов связано с целым рядом полезных свойств, а для кишечника они даже полезнее спелых.Бананы – один из самых полезных фруктов в рационе человека: они обеспечивают организм многими питательными веществами, включая витамины С и группы В, каротиноиды, магний, калий, марганец. Также имеются исследовательские данные о том, что благодаря бананам в теле человека сокращается оксидативный стресс, что уменьшает воспаление, снижает риск заболевания раком.Также употребление бананов способствует улучшению состояния кишечной микрофлоры – этот фрукт действует на нее как пребиотик, полезный для размножения хороших бактерий.«Зеленые незрелые бананы для пищеварительной системы гораздо полезнее спелых. Ценной клетчатки там больше, а сахаров, вызывающих вздутие, меньше. Плюс лейкоцианидин, который способствует развитию слизистой оболочки желудка и уменьшает чувство изжоги», - объяснила Алена Поташева.Также, добавила врач,«лектины зеленых бананов исследовались в качестве препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов и Эболы».Кроме того, зеленым бананам присуща способность снижать систолическое давление, а также уровень глюкозы в крови.В то же время, напоминает медик, этот фрукт способе провоцировать аллергические реакции, мигрени (если есть чувствительность к триптофану), вздутие.