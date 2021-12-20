Эксперты рассказали о пользе капусты при гипертонии и о других полезных свойствах овоща
Капуста содержит метилметионин (витамин U), что улучшает работу желудка и 12-типерстной кишки. Поэтому ученые рекомендуют есть жареную капусту вместе с другими блюдами, чтобы предотвратить изжогу.
Содержание в капусте витамина К воздействует на свертываемость крови. При этом происходит быстрая остановка кровотечения и заживление ран.
Капуста содержит кальций и витамины С и К. Это способствует укреплению костей, зубов, а также действует, как успокоительное во время психической нестабильности.
Бета-каротин, который содержится в капусте, помогает выработке витамина А в организме. Это способствует улучшению зрения и укреплению иммунитета.
А содержание калия в капусте оказывает гипотензивное действие. В то же время нехватка калия в организме приводит к недостатку мышечной массы. Фолиевая кислота, содержащаяся в капусте оказывает положительное влияние на деление клеток крови, поэтому она особенно полезна беременным женщинам.
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