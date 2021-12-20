Солнце может защищать от рассеянного склероза

Жизнь в солнечных местах и времяпрепровождение на открытом воздухе могут повысить риск рака кожи, но новое исследование, проведенное Калифорнийским университетом в Сан-Франциско и Австралийским национальным университетом, показывает, что детей и молодых людей воздействие солнца может защитить от рассеянного склероза (РС). Исследование следует за предыдущими подобными работами, которые продемонстрировали связь между повышенным воздействием ультрафиолета в детстве и более низкой вероятностью развития рассеянного склероза у взрослых.В исследовании приняли участие 332 человека в возрасте от 3 до 22 лет, которые страдали рассеянным склерозом в течение семи месяцев. Их расположение и количество солнечного облучения были сопоставлены по возрасту и полу с 534 участниками без РС. Свои выводы ученые представили в журнале Neurology.В анкетах, заполненных участниками с РС или их родителями, 19 процентов заявили, что прошлым летом они проводили на открытом воздухе менее 30 минут в день, по сравнению с 6 процентами тех, кто не болел РС. Когда исследователи скорректировали риски РС, такие как курение и пол, они обнаружили, что участники, которые проводили в среднем от 30 минут до одного часа на открытом воздухе ежедневно, имели на 52% меньше шансов на РС по сравнению с теми, кто проводил в среднем меньше 30 минут на открытом воздухе ежедневно.«Известно, что воздействие солнца повышает уровень витамина D, - рассказывает соавтор исследования Эммануэль Вобант, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии. - Он также стимулирует иммунные клетки кожи, играющие защитную роль при таких заболеваниях, как рассеянный склероз. Витамин D может изменять биологическую функцию иммунных клеток и играть роль в защите от аутоиммунных заболеваний».