Ученые выяснили, физические упражнения помогают избавиться от чувства тревоги

Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) в целях предотвратить психические расстройства, связанные с тревогой, решили исследовать влияние физических упражнений на лечение этого заболевания. Результаты показали, что систематические упражнения намного улучшают состояние людей, страдающих чрезмерным чувством тревоги.Для исследования в этой области были приглашены 286 участников, у которых были отмечены психические расстройства на фоне постоянного чувства тревоги. Половина из них подвергались чувству тревоги более 10 лет жизни. Средний возраст участников составлял 39 лет, причем более половины были женщины.Все участники были поделены на разные группы, в зависимости от выбранных упражнений. Тренировки продолжались в течение 3-х месяцев. Также была создана еще одна группа, в которой участники занимались добровольно.Как отметила Мария Аберг, автор исследования, у контрольной группы, где тренировки проходили охотно, шансы снизить чувство тревоги и выздороветь почти в 5 раз больше тех, кто не занимается вовсе. А у остальных групп — в 3,62 раза. Причем, чем интенсивнее тренировки, тем лучше было настроение испытуемых.Все упражнения в рамках исследования проводились под тщательным контролем специалистов. Основной упор физической нагрузки был сделан на сердечно-сосудистую систему и на обеспечение силовой нагрузки.Автор исследования отметила, что данные 12-ти недельные тренировки стоит включить в лечение психозов на фоне тревожности. При этом все физические нагрузки, не зависимо от их тяжести и времени проведения, должны проводиться регулярно. Также все физические упражнения должны быть не в тягость, а согласно психологическому состоянию каждого человека, страдающего чувством тревоги. Тогда данный метод лечения тревоги будет наиболее эффективным.