Один из лучших способов снизить уровень холестерина после 50 лет

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Диетолог Эми Гудсон: одним из лучших способов снизить уровень холестерина после 50 лет является регулярное употребление растворимой клетчатки.Когда человек преодолевает 50-летний рубеж, его тело во многом меняется. Одно из самых распространенных физических изменений – это повышение уровня холестерина.«Хотя на уровень холестерина влияет множество факторов, таких как диета, курение, физические упражнения и генетика, ваш возраст также играет существенную роль в его увеличении», - рассказала диетолог, автор книг по здоровому питанию Эми Гудсон.Эксперт уточняет, что с возрастом проявляется тенденция к увеличению уровня холестерина как у мужчин, так и у женщин, но последние после менопаузы часто сталкиваются с очень серьезным ростом содержания жировых компонентов в крови. По словам Гудсон, в возрасте 50–60 лет важно делать все, что в силах человека, для удержания стабильного уровня холестерина. В первую очередь, важно практиковать адекватные физические нагрузки, контролировать пищевой рацион.По словам специалиста,«один из лучших способов снижения уровня холестерина после 50 лет – это включение в повседневный рацион питания растворимой клетчатки».Гудсон поясняет: растворимая клетчатка является таковой, поскольку она растворяется в воде, образуя гелеобразный материал – такой гель может связываться с холестерином в кишечнике и, не давая всасываться, покидать вместе с ним организм в составе стула.Как получать растворимую клетчатку. Гудсон рекомендует употреблять овес (зерно), фрукты, бобы, семена и орехи. Эксперт советует«съедать от 25 до 38 граммов клетчатки в день, так, чтобы от 5 до 10 граммов этого количества составляла растворимая клетчатка».