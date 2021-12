Апельсин: полезные свойства и вкусные рецепты

Все о вкусных и полезных апельсинах, и рецепты на новогодний стол бонусом.Цитрусовые очень любят и дети, и взрослые, они вкусны, ароматные и, конечно же, полезные. Апельсин – это фрукт, дарящий еще и новогоднее настроение. Думаем, вам наверняка будет интересно узнать, какими полезными свойствами он обладает и что можно приготовить из апельсинов. Vesti.ua разбирались в оранжевых фруктах и написали для вас эту статью.Сорта апельсиновВсего в мире существует около шестисот сортов апельсинов. Но все съедобные сорта делятся на два основных вида:Светлые – плоды, у которых мякоть оранжевая;Корольковые – фрукты с красной мякотью.Светлые цитрусовые подразделяются еще на два подвида:Обыкновенные, имеющие овальную форму;Пупочные – нижняя часть такого апельсина и правда похожа на пупок, причем, чем пупок больше, тем слаще фрукт.Наиболее популярными сортами обыкновенного апельсина являются:Гамлин – главное его преимущество заключается в том, что эти фрукты не непривередливы в транспортировке и могут долго храниться. Выращивают его обычно в США, Бразилии;Верна – самый вкусный и сладкий сорт, фруктов небольшой либо среднего размера, немного вытянутой формы;Салустиана – у этого сорта апельсинов тонкая кожура, сладкая мякоть без косточек, имеющая маслянистый привкус, выращивается преимущественно в Марокко и Испании.Среди пупочных самыми распространенными сортами являются:Вашингтон Навел – ярко-оранжевые апельсины округлой либо несколько удлиненной формы весом до 300 г. У представителей этого сорта сочная, кисло-сладкая, ярко-оранжевая мякоть с небольшим количеством косточек;Томсон Навел – фрукты с сочной волокнистой мякотью, овальной либо округлой формы и пупком средних размеров;Кара-Кара – это гибрид Вашингтона Навела, и основное его отличие в том, что его мякоть имеет оранжевый цвет с выраженным рубиновым оттенком.Красные апельсины (или кровавый, корольковый) бывают трех сортов:Моро (или сицилийский) – выведен сорт был на Сицилии, плоды средние или мелкие, с насыщенным цитрусовый аромат с малиновым оттенком либо нотками лесных ягод, у них присутствует горьковатый привкус;Сангвинелло – сорт родом их Испании, форма у плодов округлая, шкурка оранжево-красная, а мякоть рыжая с наличием красных пятен, косточки есть, но их мало;Тарокко – это мутировавший Сангвинелло, он относится к самым популярным в мире сортам, поскольку его сладкая мякоть насыщена витамином C, она сочная, а косточки в ней отсутствуют.Апельсин – это еще и фрукт, который скрещивают с другими видами цитрусовых, получая новые сорта. Самыми популярными гибридами являются:Цитранж – это гибрид с понцирусом трехлисточковым (горьким лимоном), из-за горьковатого привкуса плоды чаще используют для приготовления джемов, напитков, цукатов, мармелада;Цитранжкват – гибрид кумквата и цитранжа, чаще всего из них готовят лимонады и других напитки, мармелад, варенье, но едят его и в свежем виде;Клементин – гибрид апельсина и мандарина, внешне плоды плоды похожи на мандарины, но с более плотной шкуркой, они очень сладкие, с сочной мякотью.Пищевая ценность и химический состав апельсинаАпельсин очень полезен благодаря витаминам и минералам в составе, к тому же отличается низкой калорийностью.Калорийность апельсинов и пищевая ценностьВ апельсине совсем немного калорий – около 40 кКал/100 г продукта. Это значит, что его можно отнести к диетической пище, которая при умеренном потреблении не поспособствует набору веса. На 100 г плодов – 10,3 г углеводов, 0,2 г жиров и 0,9 г белков.К тому же, в составе цитрусового присутствуют:Клетчатка (или пищевые волокна) – 1,4 г;Органические кислоты – 1,3 г;Пектины – 0,6 г;Зола – 0,5 г.Витамины и микроэлементы в апельсинахВ составе плодов содержатся многие необходимые организму человека витамины:Ниацин (PP);Токоферол (E);Фолиевая кислота (B9);Аскорбиновая кислота (C);Рибофлавин (B2);Тиамин (B1);Витамин A.А также большое количество макроэлементов:Натрий;Калий;Фосфор;Магний;Кальций.Йод;Железо;Марганец;Кобальт;Цинк;Фтор;Медь.Как выбрать и хранить апельсиныЧтобы фрукты дольше сохранили свои вкусовые качества и полезные свойства, выбирать эти продукты рекомендуется, следуя таким рекомендациям:Спросите у продавца, в какое время года они были собраны. Такая информация должна иметься в сопроводительных документах, поэтому большинство торговых точек предоставят ее по требованию. Лучшее время для сбора плодов – декабрь или январь;Выясните, из какой страны привезены цитрусовые. Оптимальным вариантом для употребления в пищу в свежем виде считаются фрукты, привезенные из Испании и Америки – они сладкие, вкусные, свежие, поскольку их собирают уже спелыми. В Перу и ЮАР плоды собирают недозревшими, поэтому апельсин может быть лишен части своих свойств и не имеет выраженного сладкого вкуса. Но такие экземпляры подходят для приготовления напитков, соков, мармелада;Рассмотрите шкурку фруктов – она должна быть однородного цвета без зеленоватых или коричневых пятен;Легонько помните плоды 0 мягких участков быть не должно. Если они есть, это указывает, что фрукты могут быть порчеными внутри;Лучше остановить свой выбор на мелких или средних по размеру, но довольно тяжелых фруктах. Они более сочные, сладкие и вкусные;Кожица должна иметь характерный аромат – если его нет, плоды либо недозревшие, либо обработаны химикатами, позволяющими им дольше храниться.Важно и правильно хранить апельсины:В условиях комнатной температуры это можно делать в течение одной недели;В холодильника апельсины проживут до нескольких недель;Поместить цитрусовые можно и в погреб, другие прохладные, но обязательно сухие помещения;Оптимальная температура хранения цитрусовых – 3-8 градусов C. При соблюдении такого режима отдельные сорта хранятся до 2-х месяцев;Во время хранения следите за тем, в каком они состоянии. Если появились мягкие участки и пятна , значит, апельсины начали портиться;Контролируйте, чтобы на фруктах не появлялся конденсат, который ускорит их порчу.Польза апельсинов для здоровьяЦитрусовые очень полезны для здоровья, способствуют профилактике различных заболеваний:Большое содержание витамина C помогает укрепить костные ткани и зубы, сделать кожу более упругой и повысить иммунитет. Аскорбиновая кислота является отличным помощником в борьбе с различного рода инфекциями, простудными заболеваниями;В состав плодов входят вещества, способствующие снижению уровня "вредного" холестерина в крови. В силу этого уменьшается риск возникновения тромбов, заболеваний сердца и сосудов;Потребляя апельсины регулярно, можно значительно снизить вероятность развития пептической язвы, которая впоследствии способна привести даже к онкологическому заболеванию;Содержащиеся в цитрусовых вещества улучшают функционирование пищеварительной системы, а также образованию камней в почках.Апельсины нормализуют обменные процессы в организме и насыщают его полезными углеводами. Поэтому ими могут лакомиться люди, желающие сбросить лишний вес.Для мужчинЦитрусовые положительно воздействуют на качество спермы, помогают защитить сперматозоиды от генетических повреждений. Это значительно увеличивает способность мужчины зачать здорового малыша.Если представитель сильного пола выполняет тяжелую физическую работу, его организм теряет силы, а вещества, содержащиеся в апельсине, помогут их восполнить.Прием алкоголя, особенно в больших количествах, приводит к похмелью, и апельсиновый сок помогает быстрее от него избавиться, нормализовать самочувствие.Для женщинЗа счет содержания витамина E апельсины помогают замедлить процессы старения, а значит, максимально продлить красоту и молодость.Эфирное масло апельсина считают эффективным антицеллюлитным средством, поэтому их выжимки широко применяются в косметической промышленности.Апельсин содержит мало калорий, благодаря чему он полезен при похудении. Продукт насыщает организм необходимыми нутриентами, при этом не провоцируя появление лишних см на талии.Фрукт помогает справиться с обильной менструацией. А при беременности насыщает организм будущей мамы витаминами, полезными элементами, способствует правильному развитию малыша.Для детейДля юных любителей вкусного цитрус полезен так же, как и для взрослых. Но кроме того, он обладает способностью задерживать в детском организме кальций, который необходим для нормального развития опорно-двигательного аппарата, укрепления костей.Вред апельсинов для здоровьяПолезный фрукт способен оказать и негативное воздействие на организм. Из-за большого содержания кислот апельсин может отрицательно повлиять на работу ЖКТ. Также кислоты способны спровоцировать размягчение зубной эмали, а впоследствии – ее разрушение.Далеко не всегда можно употреблять этот продукт при сахарном диабете, поскольку в нем содержатся сахара.Цитрус может стать сильным аллергеном, в том числе и для детей.Противопоказания апельсинаЛучше отказаться от употребления цитрусовых в таких случаях:Аллергия на апельсины или другие цитрусовые;Гастрит, язвенная болезнь, склонность к кишечным расстройствам, панкреатит;Возраст до 2-3 лет. Но даже детям старшего возраста в больших количествах оранжевые плоды есть не следует;Слабая и чувствительная зубная эмаль.Сушеный апельсин и его свойстваЭто лакомство называют еще апельсиновыми чипсами. Они имеют выраженный, приятный вкус и содержат не меньше полезных веществ, чем свежие фрукты. Эта вкусность – отличный заменитель калорийным конфетам, прочим кондитерским изделиям.Сушеные апельсины тоже обладают немалым набором полезных свойств:Нормализация функционирования органов пищеварения;Улучшение работы сердца и состояния кровеносной системы;Повышению полового влечения у мужчин;Профилактика развития онкологических заболеваний;Укрепление защитных силы организма;Избавление от лишних кг;Польза для беременных, как натуральный источник фолиевой кислоты. Но нужно учитывать, что в больших количествах есть его не следует.Как правильно выжать апельсиновый сокЭтот напиток можно купить в магазине, но гораздо больше пользы он принесет, если приготовить его самостоятельно. В этом случае в нем будут отсутствовать химикаты, излишнее количество сахара, прочих вредных добавок.Напиток из апельсин следует готовить так, чтобы получить от него максимум пользы и выдавить из каждого плода как можно больше сока. Практически в любом доме есть обычная ручная соковыжималка, которая и понадобится.Делают это так:Подберите цитрусы, диаметр которых максимально совпадает с диаметром устройства. Это позволит выдавить максимальное количество сока. Тем же принципом выбора фруктов нужно руководствоваться, если вы используете электрический пресс;Чтобы напиток из апельсин получился вкусным и фрукты отдали побольше сока, нужно перед выжиманием опустить цитрусы в горячую воду(около 80 С);Можно перед выжиманием положить цитрусовые в морозилку приблизительно на 30 минут. Но важно не дать им замерзнуть. А вынув, нужно окунуть плоды в горячую воду минут на 5;После разделите фрукты на две половинки и выжимайте сок удобным способом.При отсутствии соковыжималки можно использовать старый "дедовский" метод:Очистьте отобранные апельсины от кожуры;Разберите их на дольки, на каждой сделайте глубокий надрез посередине;Оберните дольки в чистую марлю, сложенную в несколько слоев, и тщательно выдавите жидкость.Как снять цедру с апельсинаЭта часть цитрусового тоже широко используется в пищу. Ее добавляют в выпечку, различные блюда в качестве приправы или декора. Но нужно уметь правильно снять цедру, чтобы она не горчила. Делают это так:Промойте плод щеткой под проточной водой;Поместите его в дуршлаг, обдайте крутым кипятком. Это необходимо для удаления вредных химикатов с поверхности кожуры;Острым ножом снимите с фрукта верхнюю оранжевую часть шкурки, стараясь не затрагивать белую, которая не имеет ни аромата, ни вкуса, ни полезных свойств;Если у вас нет специального ножа, примените обычную терку – крупную либо мелкую в зависимости от того, какого размера стружка вам нужна. Снимайте цедру, держа целый фрукт в руках, и переворачивая его, когда начинает виднеться белая часть кожуры.Апельсин в кулинарииАпельсины очень популярны в кухне разных стран мира. Сок, цедру и мякоть можно использовать, чтобы привнести нежный, сочный привкус в сладкие и соленые блюда. Они прекрасно сочетаются с мясом и птицей, идеальны для десертов и освежающих напитков. Рассказываем, что можно приготовить из яркого фрукта.Апельсиновые цукатыАпельсины едят не только сырыми, из них готовят и другие лакомства. Самые популярные и любимые многими – цукаты из апельсин. Если быть точнее, то используется для изготовления этой вкусности только кожура.Рецепт такой:Срежьте шкурку с плодов. Для 300 г кожуры потребуется примерно 3 крупных цитруса. Необходимо срезать кожуру острым ножом вместе с белой частью, но не затрагивая мякоть;В подходящую по размеру кастрюлю положите апельсиновые корки, которые нужно нарезать тонкими полосками. Залейте водой так, чтобы она покрывала кожуру. Добавьте чайную ложку соли и поставьте все на огонь. Соль поможет избавиться от горечи, которая содержится в белом слое кожуры. Доведите содержимое кастрюли до кипения и варите на огне ниже среднего около 7-10 минут;После воду из кастрюли слейте, а корки промойте под холодной проточной водой, снова залейте водой с солью. Варите все еще 7-10 минут поле закипания. Эту процедуру в общей сложности нужно повторить 3 раза. Попробуйте кусочек апельсиновой кожуры – если небольшая горечь все же есть (но уже не должно быть), повторите варку еще раз.Промойте корочки под холодной проточной водой, откиньте на дуршлаг, с него должна стечь жидкость, на что потребуется порядка получаса;В это время в небольшом сотейнике или кастрюле соедините 150 мл воды, 180 г сахара, подогрейте смесь, чтобы последний полностью растворился;Когда сироп вскипит, поместите в него основной ингредиент. Варите на самом слабом огне не накрывая крышкой, пока жидкость не испарится, на что уйдет порядка получаса;В самом конце влейте в кастрюлю сок лимона и перемешайте;Застелите противень бумагой для выпечки, разложите на нем корки. Отправьте противень в духовку часа на 3-4, выставив температуру в 100 C. Готовность проверить довольно легко – цукаты должны хорошо гнуться и не прилипать к рукам;Храните цукаты в бумажном пакет либо в герметично закрывающейся посуде, в темном и сухом месте.Варенье из апельсиновНе менее популярная вкусность – варенье из апельсинов, которое готовится по такому рецепту:Хорошо промойте 1 кг неочищенных апельсинов, залейте их водой так, чтобы она покрыла апельсины примерно на треть;Поставьте посуду на плиту и дайте жидкости вскипеть, проварите на среднем огне в течение четверти часа. Благодаря этому цедра апельсина станет мягкой;Воду слейте, а апельсины нарежьте сначала кружочками, а потом каждый из них – четвертинками;Поместите в кастрюлю, засыпьте сахаром (примерно 1 кг) и оставьте настояться до появления сока;Отправьте кастрюлю, в которой готовите варенье, на медленный огонь, и постоянно помешивая, варите около 1,5 часов;Влейте сок 1 лимона, размешайте. Но если апельсины с кислинкой, этот этап можно пропустить;Простерилизуйте банки, перелейте в них готовое варенье и закупорьте;Желательно хранить вкусность в прохладном, затемненном месте.Лимонад из апельсиновАпельсиновый лимонад особенно хорош за праздничным столом. Делимся с вами рецептом:Два крупных апельсина тщательно промыть, залить кипятком на 1 минуту, насухо вытереть и положить в морозилку на 3 часа. Можно и на ночь;После заморозки, разморозить, нарезать дольками и перебить блендером до однородности. Полученную кашицу залить 1 литром холодной воды, дать настояться 10-15 минут;Далее процедить жидкость через дуршлаг с мелкими отверстиями.В процеженный концентрат добавить 3 литра воды, 300-400 г сахара и 0,5 ч. л. лимонной кислоты. Тщательно размешать до растворения сахара и дать напитку настояться около часа;Перелить лимонад в красивую посуду и подавать к столу.Курица с апельсинамиЕще одним рецептом новогоднего блюда может стать курица, запеченная с апельсинами. Для ее приготовления понадобится:1 курица (около 2 кг);2 апельсина;2 зубка чеснока;соль по вкусу;2 ч. л. молотой смеси перцев (чёрный, белый, душистый, паприка, чили);2 ч. л. сушеного майорана;1 ст. л. соевого соуса;2 ч. л. меда;1 ст. л. растительного (оливкового) масла.Как готовить:Курицу помыть, обсушить бумажным полотенцем, посолить изнутри. Чеснок измельчить или пропустить через пресс и также натереть курицу изнутри и под кожей спереди и сзади. Апельсин хорошо вымыть щеткой и нарезать тонкими кружочками. Три ломтика апельсина уложить под кожу, остальные отправить внутрь курицы, скрепить дырку парой зубочисток. Для обмазки соединить мед, соевый соус и масло. Полученной смесью смазать курицу со всех сторон, не забывая под крылышками и ножки с внутренней стороны. Посыпать смесью перцев и сушёным майораном. Птицу уложить на противень или в форму, слегка смазанную маслом. Поставить в разогретую до 210 С духовку на 15 минут, затем уменьшить температуру до 180 С и запекать еще 50 минут. Если кончики крылышек будут сильно румяниться, их можно обернуть фольгой. Для подачи нарезать кружочками второй апельсин, разложить по краю блюда, а в центр поместить готовую курицу. Можно украсить зеленью. Приятного аппетита!Как интересно подать апельсиныЕсли вы просто хотите интересно презентовать фрукт, есть несколько способов красиво нарезать апельсин даже без особых навыков и таланта.Один из них – дольками в виде цветка:Двигаясь от верхушки фрукта к его основанию, ножом разрежьте шкурку на 8 частей так, чтобы сверху их кончики были разделены, а снизу оставались соединенными;Каждый полученный "лепесток" аккуратно отведите немного в стороны, чтобы не оторвать его от основания;Разделите фрукт на дольки, но тоже не отделяя их друг от друга у основания – в той же части, где они соединяются внизу со шкуркой;При такой презентации апельсин выглядит, как цветок, и каждый его кусочек легко отделяется.Еще один простой способ создать цветок:Нарежьте неочищенный цитрус тонкими кружочками;Соедините их в полосу, укладывая внахлест;Начиная от левого края – первой выложенный кружок – сверните полоску в рулет;Закрепите нижнюю часть зубочистками.Даже нарезанный кружочками или полукольцами, апельсин будет выглядеть презентабельно, если уложить дольки в несколько ярусов, создав подобие пирамиды.Апельсин в похуденииЭтот продукт вполне подходит для употребления во время диет, так как содержит мало калорий, а значит, не повредит фигуре.Кроме того, он отлично утоляет голод и насыщает на несколько часов, благодаря чему становится отличной альтернативой более калорийным продуктам для перекусов.Но есть апельсины тоже нужно правильно:Употребляйте только свежие цитрусовые;Если у вас есть проблемы с ЖКТ, ешьте только сладкие фрукты, без кислинки, и не более 1 шт. в день;При любых противопоказаниях от апельсинов лучше отказаться;Если вы решили поужинать апельсинами, ничем заедать их не нужно.Полезные советыОполаскивайте рот после того, как поели цитрусовые, чтобы удалить с зубной эмали кислоты, способные ее размягчать;Покупайте апельсины в проверенных местах, где вам могут предоставить сопутствующие документы;Если вам попался фрукт с признаками гниения, не следует его есть, даже обрезав подозрительные участки – патогенные микробы могут находиться и в мякоти, которая визуально кажется не пораженной;Несмотря на полезность варенья, соков, цукатов и других вкусностей, приготовленных из этого цитруса, старайтесь чаще употреблять его свежим. Именно в таком виде он наиболее полезен.Теперь вы знаете, как правильно выбрать и хранить апельсины, а также что приготовить из цитрусовых на новогодний стол. Приятного аппетита.