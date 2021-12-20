Ученые назвали продукты, которые помогут в профилактике заболеваний у пожилых людей

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Согласно выводам американских ученых, омега-3 жирные кислоты помогают в борьбе с возрастными заболеваниями. Специалисты утверждают, что рацион богатый на омега-3 жирные кислоты может помочь в профилактике болезней сердечно-сосудистой системы, инсульта, болезни Альцгеймера.Питание имеет важнейшую роль в формировании здоровья. Очень важно придерживаться правильного и сбалансированного питания, особенно в пожилом возрасте. Наиболее частым старческим заболеванием является болезнь Альцгеймера. Она возникает вследствие воспаления и предотвратить ее развитие можно благодаря коррекции своего рациона питания.Важно употреблять продукты, которые богаты омега-3 жирными кислотами. Эти кислоты обладают противовоспалительным эффектом и помогают избежать развития сердечно-сосудистых патологий и инсульта.Благодаря экспериментам ученым удалось выяснить, что активация выделения веществ против воспалений происходит вследствие употребления определенных продуктов и возникает в определенных участках головного мозга. С воспалениями также связано развитие диабета, остеоартрита.Специалисты рекомендуют пополнить рацион питания рядом продуктов. К ним относится рыба, такая как лосось и скумбрия, также соя, льняные семена, орехи, бобы. Также можно употреблять биологически активные добавки с рыбьим жиром.