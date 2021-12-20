Названы вредные привычки, связанные с употреблением воды

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Вода неотъемлемая часть человеческой жизни. Она необходима для правильного функционирования организма и выживания. Однако далеко не все люди знают, что ее тоже употреблять нужно правильно. Пользователи WeChat назвали наиболее распространенные ошибки, связанные с употреблением воды.Стоит мыть кулер для воды. Дело в том, что если вы не моете кулер для воды в течение трех месяцев, в нем могут начать развиваться вредные бактерии. Мыть кулер нужно минимум раз в месяц. Еще к вредным относят привычку пить водопроводную воду сразу после кипячения. Специалисты предупреждают, что такая привычка может привести к раку. Воде нужно дать отстояться, а пару позволить выйти из приоткрытой крышки.Бутилированная вода негативно влияет на здоровье. Множественное кипячение жидкости также несет свой вред. В рацион человечка должно входить не менее 6 стаканов воды в день. Жажду следует утолять именно водой, а не другими напитками. Не стоит отказываться от утреннего и вечернего употребления воды. А также следует запивать соленую пищу большим количеством жидкости. Отмечается, что вода, даже в больших количествах, не поможет в борьбе с симптомами похмелья.