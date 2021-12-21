Несколько пищевых привычек являются особенно вредными после 60 лет

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Недостаточное потребление белка, воды и клетчатки особенно вредит человеческому организму после 60 лет.Согласно имеющимся данным, полученным благодаря исследованиям и наблюдениям, несколько пищевых привычек являются особенно нежелательными в образе жизни пожилых людей.Мало белка. Привычка питаться продуктами, обедненными белком, в целом порицается врачами. Но по мере старения вред такого стиля питания усугубляется, поскольку с возрастом организм теряет мышечную массу. Если люди после 60 лет не получают достаточно белка, их дряхление, физическая немощь развиваются более интенсивно.Мало влаги. Научные специалисты констатируют, что, старея, люди все слабее чувствуют жажду. Между тем, вода необходима для осуществления нормального метаболизма и выведения потенциально вредных, токсичных компонентов, чье накопление повышает риск болезней, включая рак.Позднее употребление пищи. Протяженный период с вечера до утра следующего дня без пищи лучше влияет на способность организма поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Поздние и ночные перекусы повышают риск развития диабета, других метаболических нарушений.Мало клетчатки. Привычка есть мягкую пюреобразную пищу, нелюбовь к овощам, бобовым также является одной из самых вредных. Клетчатка препятствует росту уровня холестерина и сахара, стимулирует рост полезной флоры в кишечнике и его перистальтику. Ее недостаток плохо сказывается не только на пищеварении, но и на состоянии иммунитета.