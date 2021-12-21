Повышенный холестерин: врачи советуют есть «правильный» жир

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Многие люди могут снизить повышенный уровень холестерина, правильно питаясь и придерживаясь других здоровых привычек.Если вы измените свой рацион, станьте более активными физически и откажитесь от курения, это поможет улучшить показатели холестерина и даже привести его в норму, констатируют специалисты Британской диетической ассоциации. Людям с повышенным холестерином они рекомендуют придерживаться изменений в рационе, которые «могут иметь большое значение для уровня холестерина».Вот что, в частности, советуют врачи:– Чтобы снизить уровень холестерина, следует сократить употребление жирной пищи, особенно содержащей насыщенные жиры.Продукты, богатые насыщенным жиром, повышают уровень «плохого холестерина» ЛПНП, обладающего свойством скапливаться внутри артерий (с этим процессом связан высокий риск закупорки сосудов и возникновения сердечно-сосудистых нарушений). Обычно, говоря о насыщенном жире, специалисты называют таковым жир животного происхождения. Однако продукты, содержащие кокосовое или пальмовое масло, медики также относят к категории источников жира, способствующего повышению холестерина.Для снижения его уровня врачи советуют есть «правильный» жир, то есть, ненасыщенный.«Использование ненасыщенных масел, таких как оливковое, рапсовое, сафлоровое или подсолнечное, вместо насыщенного жира – это один из проверенных способов снизить свой риск сердечно-сосудистых заболеваний», - подчеркивают эксперты.Также они рекомендуют регулярно употреблять продукты, богатые клетчаткой, – цельное зерно, фрукты, овощи.