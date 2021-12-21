Беременных необходимо вакцинировать в первую очередь

Будущие мамы должны в приоритетном порядке проходить через вакцинацию от коронавируса. Появляется всё больше данных о том, что у них имеется повышенный риск серьезных осложнений из-за коварной болезни.В приоритетном порядке через вакцинацию от коронавируса должны проходить беременные, как заявили в Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации Великобритании. В распоряжение экспертов этого органа имеется достаточное количество доказательств того, что у будущих мам повышенный риск серьезных осложнений.Эта рекомендация последовала после того, как статистика зафиксировала смерть 34 женщин в Великобритании после заражения коронавирусом в период беременности. Четверо новорождённых малышей также скончались, и их смерти эксперты связывают с COVID-19. Исследование предполагает, что смертность беременных обычно составляет около 9 случаев на 100 000 родов, это эквивалент приблизительно 60 будущих мам, которые умирают каждый год по любой причине в Великобритании.Однако уже к концу октября этого года был зарегистрирован 27 дополнительных смертей от коронавируса, то есть рост составил почти 50%. Такую статистику приводят учёные из Оксфордского университета. 1 436 беременных были доставлены в больницы с 16 мая по конец октября этого года с симптомами COVID-19. 230 из них оказались в реанимации, 96% этих женщин не были вакцинированы. Всего 16 находящихся в больнице с коронавирусом беременных получили обе дозы вакцины, это показывает, насколько они защищают женщин и будущих детей.