Как избавиться от заложенности носа

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Заложенный нос может быть вызван вирусом, передающимся воздушно-капельным путем. При поглощении носом организм выделяет химическое вещество гистамин, который увеличивает приток крови к носу и вызывает отек носовой ткани. Достаточное количество жидкости в организме помогает разжижать слизь в носовых проходах, выталкивать ее и снижать давление в пазухах.Заложенность носа всегда неприятна. Вам не только трудно дышать и выполнять свои повседневные задачи, но это также может помешать вашему сну и даже привести к другим симптомам, таким как головная боль. Но что в первую очередь вызывает заложенность и как лучше от нее избавиться?Джозеф Меркола: Заложен нос - что делать?Вопреки тому, что думает большинство людей, заложенный нос не означает, что там слишком много слизи, забивающей носовые проходы. В действительности это происходит, когда кровеносные сосуды в пазухах раздражаются и воспаляются, вызывая набухание тканей носа. Но также может проявиться и чрезмерное отделение слизи.Согласно доктору-ЛОР Райли Капитол, есть несколько основных причин заложенности носа, которые включают:Инфекции, такие как простуда — Заложенность носа может быть вызвана вирусом, передающимся воздушно-капельным путем. При поглощении носом организм выделяет химическое вещество гистамин, который увеличивает приток крови к носу и вызывает отек носовой ткани.Аллергия — Также известная как аллергический ринит, сенная лихорадка, травяная лихорадка, розовая лихорадка или летняя простуда, она происходит, когда имеет место преувеличенная воспалительная реакция на конкретное вещество. Общие аллергены включают пыльцу, перхоть животных, плесень или домашнюю пыль.Вазомоторный ринит — Он также называется неаллергическим ринитом. Хотя он имеет те же симптомы, что и аллергический ринит, это другое состояние, поскольку он не затрагивает иммунную систему. У него может быть много причин, таких как:БеременностьПсихологический стрессПлохая работа щитовидной железыВоздействие раздражающих веществ, таких как табачный дым или духиЧрезмерное и длительное использование спреев от заложенности носаСтруктурные нарушения — Люди с деформациями носа и носовой перегородки, обычно вызванными травмой, могут быть склонны к заложенности носа. К этой категории также можно отнести увеличение аденоидов, опухоли носа и инородные тела (например, когда дети засовывают себе в нос маленькие игрушки).6 способов быстро избавиться от заложенного носаХорошая новость заключается в том, что существуют простые домашние средства, которые могут помочь уменьшить заложенность носа. Попробуйте любой из этих советов и посмотрите, насколько они эффективны для облегчения заложенности носа:1. Пейте достаточно жидкости — это помогает разжижать слизь в носовых проходах, выталкивать их и снижать давление в пазухах. В идеале фильтрованная вода должна быть вашим любимым напитком, но вы также можете пить теплый чай, суп, домашний костный бульон или кокосовую воду, чтобы ослабить заложенность.2. Примите горячий душ — Зайдите в душ, включите горячую воду и вдохните пар. Он помогает уменьшить воспаление и разжижать слизь в носовых проходах, позволяя вашему дыханию нормализоваться хотя бы на короткое время.Если вам не хочется мыться или вы уже чувствуете облегчение, вы можете просто включить горячую воду в раковине в ванной комнате. Дайте воде течь, пока она не достигнет нужной температуры, наклоните голову над раковиной и положите на нее полотенце. Позвольте пару накопиться и глубоко вдохните. Просто следите за тем, чтобы не обжечь лицо паром или горячей водой.3. Избавьтесь от заложенности с помощью увлажнителя — Если вам нужен простой способ избавиться от заложенного носа, вы можете использовать увлажнитель. Этот аппарат работает путем преобразования воды во влагу, которая затем наполняет воздух и делает его более влажным. Эта добавленная влага может помочь разбавить слизь в носу, а также успокоить опухшие кровеносные сосуды и раздраженные ткани в носу.Увлажнители с теплым или холодным туманом эффективны, но, если у вас дома есть ребенок, вы можете использовать последний для предотвращения случайного ожога. Всегда содержите увлажнитель в чистоте, протирая его ежедневно 10-процентным отбеливающим раствором (1 часть отбеливателя на 9 частей воды) или следуя приведенным инструкциям. Это предотвратит рост плесени и бактерий.4. Используйте нети-пот — Нети-поты не являются новой тенденцией - скорее, они возвращаются, так как они на протяжении веков использовались аюрведическими практиками в Индии. Этот метод, называемый «носовое орошение», использует соленую воду и является эффективным и щадящим способом для удаления аллергенов и слизи из носовых проходов.Но работают ли нети-поты? Опубликованные исследования утверждают, что да. Работа, опубликованная в 2007 году в журнале Архивы оталарингологии - Операции на голове и шее, показало, что среди взрослых, которые имели дело с хроническими проблемами пазух и носа, у тех, кто делал назальное орошение, было улучшение симптомов по сравнению с теми, кто использовал солевые спреи.Тем не менее, не забывайте использовать стерильную или дистиллированную воду для нети-пота. Не используйте водопроводную воду из-за ее способности задерживать загрязнения. Вот что нужно сделать:1. Встаньте рядом с раковиной, держите голову прямо над ней.2. Поместите носик нети-пота в одну ноздрю и наклоняйте его, пока соленая вода не попадет в носовой проход.3. Как только вода затечет внутрь, она выйдет через другую ноздрю. Вылейте жидкость в раковину. Повторяйте процесс в течение минуты. Затем сделайте то же самое с другой ноздрей.5. Попробуйте теплый компресс — Это простой способ облегчить дискомфорт, который вызывает заложенный нос. Замочите полотенце в теплой воде, отожмите лишнюю жидкость, а затем положите ее на верхнюю часть лица, закрывая лоб, глаза, щеки и нос. Тепло от полотенца помогает ослабить воспаление и открывает носовые проходы. Вы также можете попробовать добавить соль в горячую воду, чтобы усилить эффект. Гипертонус солевого раствора может помочь устранить заложенность.6. Используйте спреи с солевым раствором — Их можно купить в аптеке без рецепта врача. Солевые аэрозоли работают, сжимая опухшие ткани в носовых проходах, вытягивая воду. Они также разбавляют слизь, чтобы облегчить заложенность и обеспечить влажность полости носа.Если вы хотите приготовить свой собственный солевой спрей, это легко можно сделать: просто растворите 2 чайные ложки чистой морской или гималайской соли в половине стакана воды, доведите до кипения, а затем дайте ему остыть. Поместите в бутылочку с дозатором или используйте пипетку, чтобы закапать каждую ноздрю.Другие домашние средства для защиты носа, которые вы можете попробоватьСтратегии, упомянутые выше, являются простейшими методами лечения заложенного носа. Однако могут быть случаи, когда они не обеспечивают адекватного облегчения. В этом случае вы можете попробовать другие способы, особенно если у вас уже есть проблемы со сном или другими повседневными делами. Вот как избавиться от заложенного носа с помощью простых холистических средств:Попробуйте чеснокИзвестный своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, чеснок обладает потенциалом ослабления застойных явлений, связанных с простудой. Одно исследование показало, что у людей, которые принимали чесночные добавки в течение трех месяцев в холодное время года, было меньше простудных заболеваний по сравнению с теми, кто получал плацебо.Вы можете попробовать добавить чеснок в свою еду, но вот еще один прием: нарежьте несколько долек, положите в маленький горшок с чашкой воды и дайте ему нагреться до тех пор, пока он не начнет парить. Аккуратно вдыхайте пар (будьте осторожны, чтобы не обжечься).Сделайте массаж лица или акупрессуру самостоятельноПростой массаж пазух с помощью кончиков пальцев поможет ослабить симптомы. Кроме того, вы можете попробовать точечный массаж. Попробуйте слегка надавить на переносицу с помощью большого и указательного пальцев. Другой рукой коснитесь мышц, расположенных по обе стороны от задней части шеи.Ешьте хренОн содержит большое количество серы, которая может помочь ослабить последствия синусита, включая накопление слизи. Употребление в пищу хрена помогает устранить густую слизь, разжижая новую, поэтому она может эффективно стекать.Просто положите в рот щепотку свежего тертого хрена, пока вкус не исчезнет. Вы можете использовать до чайной ложки, если заложенность действительно сильная. Как только вкус исчезнет, проглотите хрен. Это также помогает удалить слизь из задней части горла. Не беспокойтесь, если будет казаться, что слизи стало больше после хрена - это может означать, что организм работает над тем, чтобы удалить слизь из ваших проходов.Медленно пейте яблочный уксус (ACV)Универсальное лекарство от многих проблем со здоровьем, ACV также может помочь уменьшить застой в носовых проходах. Он содержит калий, который может помочь разбавлению слизи, которая будет легче удаляться, а также с помощью уксусной кислоты предотвращает рост бактерий, способствующих заложенности носа. Чтобы использовать его, просто размешайте чайную ложку в стакане воды и медленно потягивайте его.Пейте мятный чайМентол в чае может помочь устранить заложенность. Для приготовления чая используйте свежие или сушеные листья мяты перечной, а затем попробуйте добавить лимон и чайную ложку сырого меда, которые обладают муколитическими свойствами.Помогают ли эфирные масла от заложенности носа?Ароматерапевтическое использование эфирных масел - это практика, которая продолжалось многие столетия из-за их потенциальной пользы при эмоциональных и физических проблемах со здоровьем, включая заложенность носа. Одним из эфирных масел, которое приносит эту пользу, является эвкалиптовое.Согласно одному исследованию 2009 года, опубликованному в журнале Laryngoscope, 1,8 цинеол, основной компонент в эвкалиптовом масле, является безопасным и эффективным средством от синусита. Он работает путем очистки слизи из дыхательных путей, подавления кашля и удаления бактерий и других микробов из воздуха.Лучший способ использовать эфирные масла для заложенного носа - через ингаляцию. Добавьте масло в горячую воду, чтобы получить терапевтический пар. Добавление капли в воду для ванны, смешивание ее с массажным лосьоном и нанесение нескольких капель на носовой платок также может помочь.Обратите внимание, что эфирные масла являются высококонцентрированными и не должны наноситься непосредственно на кожу или слизистые оболочки, в противном случае они могут вызвать нежелательные побочные эффекты. Сначала разбавьте их маслом-носителем, таким как масло кокоса, сладкого миндаля или жожоба, и / или сделайте аллергический тест на коже перед их использованием.Всегда оставайтесь защищенными от простуды и гриппаКак упомянуто выше, инфекции, такие как простуда и грипп, являются частой причиной заложенности носа. Фактически, они являются одной из главных причин посещений врачей и отгулов, как для работников, так и для школьников. У среднего взрослого американца будет от двух до четырех простуд в год.Хорошей новостью является то, что существуют образы жизни, растительные лекарственные средства и добавки, которые могут помочь в борьбе с вирусом простуды, предоставляя вашей иммунной системе достаточную поддержку для защиты вашего тела от вирусных атак.