Омикрон ослабляет действие всех вакцин

Учёные из Колумбийского университета утверждают, что наиболее сильно мутировавший штамм Омикрон в значительной степени подрывает эффективность всех применяющихся на планете вакцин от коронавируса в деле предотвращения заражения. Это включает и бустерные инъекции, но третья доза всё равно идёт на пользу, защищая от госпитализации и смерти.Омикрон-штамм коронавируса быстро распространяется по планете, и в значительной степени, он делает большинство существующих вакцин более слабыми в деле предотвращения изначального заражения. Речь идёт в том числе, и о бустерных вакцинах. Однако стоит отметить, что исследование ученых из Колумбийского университета касалось вакцин от компаний Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson и AstraZeneca. Третья наиболее популярная вакцина на планете «Спутник V» в этот рейтинг не попала.Также западные учёные проследили за людьми, которые получали бустерные инъекции двух американских вакцин на основе микроРНК. Оказалось, что уровень нейтрализующих антител конкретно против штамма Омикрон снижался в 21 (!) раз после двух доз вакцины от Pfizer, по сравнению с предыдущим Дельта-штаммом. После использования вакцины от Moderna это снижение составило 8,6 раза.Антитела, которые возникали после использования двух доз вакцин от Johnson and Johnson и AstraZeneca были настолько ничтожными, что их даже невозможно было обнаружить. Следовательно, эти вакцины вообще бесполезны в деле защиты от Омикрона. Однако для пациентов, которые прошли через бустерные инъекции, снижение антител в отношении штамма Омикрон было в 6,5 раза более высоким, чем против штамма Дельта. Авторы исследования полагают, что это всё равно достаточно высокий показатель, который обеспечивает защиту от тяжелой формы ковида и смерти из-за него.