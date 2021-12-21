Аспирин: 8 побочных эффектов, о которых следует знать

Аспирин - это обезболивающее, которое часто используется для облегчения легкой боли и дискомфорта, включая головные боли или боли при менструации. Его также можно использовать для снятия высокой температуры. Вот побочные эффекты, о котором вам следует поговорить с врачом, если вы начнете принимать препарат.Один из побочных эффектов приема аспирина - повышенный риск кровотечения. Если у вас началось необъяснимое кровотечение, такое как кровотечение из носа, вам следует проконсультироваться с врачом. Аспирин также может вызывать аллергические реакции, хотя это чаще встречается у людей, страдающих астмой.Необъяснимое кровотечение, является одним из наиболее распространенных побочных эффектов аспирина наряду с легким несварением желудка.Более серьезные побочные эффекты аспирина, о которых вам непременно следует сообщить своему терапевту, если они у вас возникли, включают:• Покраснение, волдыри и шелушение кожи• Кашель с кровью• Кровь в моче• Кровь в рвоте• Кровь в ваших рвотных массах фекалии• Желтая кожа или желтеют белки глаз• Болезненные суставы• Отек рук и / или ногГруппы риска:• Беременные• Люди у который была аллергия на аспирин• Больные с язвой желудка• Гипертоники• Астматики• Люди, у который были заболевания печени или почек• Есть проблемы со свертыванием крови• Есть подагра