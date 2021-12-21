Аспирин: 8 побочных эффектов, о которых следует знать
Один из побочных эффектов приема аспирина - повышенный риск кровотечения. Если у вас началось необъяснимое кровотечение, такое как кровотечение из носа, вам следует проконсультироваться с врачом. Аспирин также может вызывать аллергические реакции, хотя это чаще встречается у людей, страдающих астмой.
Необъяснимое кровотечение, является одним из наиболее распространенных побочных эффектов аспирина наряду с легким несварением желудка.
Более серьезные побочные эффекты аспирина, о которых вам непременно следует сообщить своему терапевту, если они у вас возникли, включают:
• Покраснение, волдыри и шелушение кожи
• Кашель с кровью
• Кровь в моче
• Кровь в рвоте
• Кровь в ваших рвотных массах фекалии
• Желтая кожа или желтеют белки глаз
• Болезненные суставы
• Отек рук и / или ног
Группы риска:
• Беременные
• Люди у который была аллергия на аспирин
• Больные с язвой желудка
• Гипертоники
• Астматики
• Люди, у который были заболевания печени или почек
• Есть проблемы со свертыванием крови
• Есть подагра
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил gorizont в категорию Разное
Добавить комментарий