Нутрициолог назвала самый полезный вид завтрака

Завтрак, в котором есть самое вкусное и полезное.Если и существует идеальный завтрак, то это он — тост с авокадо, лососем и яйцом-пашот! Он понравится всем членам семьи, он полезен для здоровья и не вредит фигуре.Наверное, только единицы смогут устоять перед этим сочетанием:— авокадо,— лосось,— яйцо-пашот,— томаты,— цельнозерновой хлеб,— сливочный сыр.А самое важное здесь — то, что это идеальное сочетание! И полезных жиров тут просто предостаточно, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.Я думаю, что рецепт тут не нужен. Все и так понятно: берем все ингредиенты и делам из аппетитный тост. А вот для приготовления яйца потребуется ловкость рук.Кстати, я не использую ни уксус, ни, тем более, полиэтилен.Ставлю кастрюлю на медленный огонь, где на дне лишь только маленькие едва заметные пузырьки — и выливаю туда яйцо!Варить 3 минуты и очень аккуратно доставать.Малосольный лосось делаю всегда сама, но можно купить в проверенном магазине – важно, чтобы рыба была дикая.Обязательно есть все это по-королевски и не холодным. Заварите себе вкусный чай либо кофе и просто насладитесь и отдохните! Я всегда стараюсь использовать красивую посуду. Приятного аппетита!