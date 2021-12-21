Симптомы Омикрона - насморк и головные боли

Если вы столкнулись с насморком, усталостью или головными болями, не списывайте это на обычную простуду. Вполне вероятно, что вы уже заразились коронавирусом в виде Омикрон-штамма.Эпидемиолог Тим Спектор из Великобритании полагает, что вызванный Омикрон-штаммом COVID-19 будет протекать с умеренными симптомами, очень напоминающими простуду. А они сопровождаются насморком, головными болями и усталостью. Таков результат анализа многочисленных заражений в Лондоне, где количество жертв Омикрона растёт наиболее стремительно. Чаще всего эти люди жалуются на насморк, головные боли, боли в горле и усталость.Отметим, что ни один из этих симптомов не является классическим для COVID-19. Обычно коронавирус проявлял себя исчезновением вкуса и запаха, болями в теле, лихорадкой и летаргическим состоянием. Профессор Спектор призывает британцев держаться подальше от тех людей, которые выглядят простуженными.Также он предлагает всем простуженным уже по определению считать себя жертвами Омикрона и постараться сделать ПЦР-тест. Если он даст положительный результат, то этим людям стоит уйти на самоизоляцию. Пусть Омикрон и протекает у вас в лёгкой форме, но у кого-то другого, кого вы сможете заразить, если не самоизолируетесь, болезнь может вызвать более тяжелые симптомы, даже несмотря на наличие вакцин.