Как быстрее избавиться от кашля: рецепт доктора Комаровского

В процессе болезни возможны поражения слизистой оболочки бронхов.Евгений Комаровский объяснил, как можно легче избавиться от кашля после перенесенной коронавирусной болезни или ОРВИ, что влияет на самочувствие и как быстрее улучшить свое состояние.Комаровский отметил, что длительный кашель может беспокоить после любой перенесенной ОРВИ или коронавирусной инфекции, так как в процессе болезни возможны поражения слизистой оболочки бронхов.Затем слизистая восстанавливается, там активизируется кровообращение, постоянно вырабатывается слизь, и соответственно организму нужно от нее избавляться. Что и происходит посредством кашля.Каким будет кашель и как долго он будет нас беспокоить — зависит от нескольких факторов, в том числе от образа жизни и параметров окружающей среды, обратил внимание доктор Комаровский.Первым решающим фактором педиатр назвал наличие или отсутствие жидкости в организме.«Есть такое понятие – «реология крови», то есть ее текучесть и вязкость. Мокрота, которая выделяется в легких, тоже имеет свою реологию, поэтому может быть редкой или вязкой. И даже есть правило: реология крови = реология мокроты», — сказал он.Это означает, что если есть дефицит жидкости в организме, вы будете долго кашлять, и такой кашель — неэффективный и мучительный. Так, если у вас густая кровь, тогда и мокрота тоже будет густой.Но если много пить и не допускать дефицита жидкости в организме, тогда мокрота не густая, а жидкая, и ее легко откашлять. Поэтому важно следить за тем, чтобы вы достаточно пили, и чтобы не пересыхало во рту.Еще следует обращать внимание на влажность воздуха. Во время отопительного сезона или при работающем кондиционере воздух обычно очень сухой. Но когда влажность воздуха от 40 до 60% — тогда кашель не будет длительным.Комаровский призвал следить за параметрами воздуха: когда он чист, в нем много кислорода, и вы будете кашлять гораздо реже.Как сообщалось, ранее доктор Комаровский рассказал, что популярные сердечные капли и капсулы могут серьезно навредить.