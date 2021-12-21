Медики объяснили, почему образуются холестериновые бляшки и как от них избавиться
Что такое холестериновые бляшки, причины, по которым они образуются, как их можно заподозрить и как диагностировать, можно ли их «растворить», или это навсегда? Рассказывает врач-эдокринолог Алексей Жито.
Что такое атеросклеротические (холестериновые) бляшки
Сосуды организма с возрастом претерпевают изменения, в результате которых формируются так называемые атеросклеротические (холестериновые) бляшки. Бляшки представляют собой скопления холестерина во внутренней оболочке сосудов и являются лишь промежуточным звеном так называемого сердечно-сосудистого континуума. Данный континуум представляет собой цепь последовательных событий, посредством которого происходит постепенное, медленное изменение нормальных здоровых сосудов до состояния, при котором возникают сердечно-сосудистые заболевания.
Это инфаркты различных органов (самые значимые – инфаркт миокарда и инфаркт головного мозга (мозговой инсульт)). Скорость изменений сильно варьируется у разных людей, что и определяет возраст, в котором может возникнуть инсульт и инфаркт (у кого-то они возникают в молодом возрасте, а у кого-то – в глубокой старости или не возникают вовсе).
Образование бляшек в сосудах является закономерным процессом общего старения организма и ухудшения состояния сосудов. Этот процесс происходит у каждого человека. Однако, опять же, в силах каждого замедлить формирование данных изменений и отодвинуть время возникновения бляшек. Для этого необходимо знать основные факторы их формирования.
Причины появления бляшек в сосудах
Первый этап: нарушение функции эндотелия
Одним из первых этапов сосудистого континуума, в результате которого развиваются бляшки, является нарушение функции эндотелия – внутренней оболочки сосудов. Формирующаяся эндотелиальная дисфункция уменьшает защитные способности сосудов «противостоять» отложению холестерина. Возникают условия для его ускоренного отложения.
Факторами, запускающими и провоцирующими нарушение функции сосудов, являются общеизвестные факторы, такие как курение, повышенное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы, нарушение состава холестеринов с преобладанием фракций так называемого «плохого холестерина», старение, психоэмоциональный стресс.
Однако в последнее время выявлены и новые факторы – низкий уровень витамина Д, различные эндокринные нарушения (в т.ч. гипотиреоз, инсулинорезистентность), повышенный уровень мочевой кислоты, гомоцистеина и другие.
Второй этап: формирование бляшек
Отложение холестерина с формированием его депо – бляшек – является следующим этапом континуума. Атеросклеротическая бляшка представляет собой не простое скопление холестерина, а большую динамическую (то есть меняющуюся) систему.
Третий этап: воспаления
В бляшках постоянно происходят процессы воспаления – наша иммунная система при помощи макрофагов (специальных клеток) стремиться очистить сосуды. Но в связи с перегрузкой макрофагов, они умирают, и возникает местный локальный воспалительный процесс. На месте воспаления происходит отложение кальция – кальцификация бляшек. Это лишь некоторые процессы, которые непрырывно происходят в каждой бляшке, но существует и множество других.
Четвертый этап: разрыв бляшки и тромбоз
Именно другие процессы, при которых происходит нарушение целостности бляшки, приводят к разрыву бляшки. Разрыв бляшки обычно возникает уже на поздних стадиях континуума и приводит к тромбозам сосудов в результате чего сосуд полностью или частично забивается и возникают инфаркты и инсульты. При разрыве бляшки в просвет сосуда выходит внутреннее скопление холестерина из бляшки, что и провоцирует тромбоз. Разрыв бляшки приводит к острейшему недостатку кровообращения в связи с, как правило, полной закупоркой сосуда.
Другим, более медленным вариантом является постепенное увеличение бляшки в размере. При этом просвет сосуда постепенно сужается (с 5-10%% вплоть до 99%). При таком очень медленном, годами происходящем сужении сосудов, орган, питаемый из данного кровеносного сосуда, успевает «приспособиться» к существованию в условиях дефицита кровотока, а следовательно, кислорода и питательных веществ. Возникает дистрофия органа – выраженное нарушение структуры и функции органа, которое, например, может проявляться как стенокардия (ишемическая болезнь сердца).
Как диагностировать бляшки
К счастью, существует методы, при помощи которых можно легко определить наличие атеросклеротических бляшек. Большой ценностью обладает ультразвуковое исследование (УЗИ), которое достоверно выявляет бляшки в поверхностно расположенных артериях – сонных артериях, питающих головной мозг, и артериях нижних конечностей. Исследование сосудов позволяет определить изменения, которые формируются еще до отложения бляшек – это утолщение внутренней стенки сосудов. Ультразвуковое исследование сосудов показано в различных ситуациях – при головокружениях, головных болях, судорогах в нижних конечностях, зябкости. Более того, данное исследование входит во многие схемы современных кардиологических и общетерапевтических осмотров именно благодаря своей большой ценности. А вот определить наличие и выраженность бляшек сосудов сердца можно лишь при более трудоемких исследованиях – компьютерной томографии и коронарографии.
Можно ли «растворить» бляшки?
Самым частым вопросом пациентов после установления у них наличия атеросклеротических бляшек является вопрос о растворении бляшек. К сожалению, фармакологических способов растворения бляшек в настоящий момент не существует и в ближайшие годы, вероятно, не появится. Однако, помимо профилактических мер в отношении их образования, современная медицина в состоянии на многие годы остановить рост размеров бляшек и появление новых. Также в случае значительного сужения просвета сосуда возможно хирургическое вмешательство, в том числе, внутрисосудистое – современными методиками.
Профилактика атеросклероза
Основными мерами профилактики образования бляшек являются правила здорового образа жизни:
регулярная физическая нагрузка
здоровый сон
правильное сбалансированное питание с подчеркнутой необходимостью потребления фруктов и овощей, а также полезных растительных жиров,
отказ от курения и избытка алкоголя
также необходимо регулярное посещение врачей с целью исключения и коррекции вторичных причин образования бляшек – повышенного уровня сахара, давления, мочевой кислоты и других показателей.
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