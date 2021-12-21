Медики объяснили, почему образуются холестериновые бляшки и как от них избавиться

Атеросклероз — распространенное заболевание.Что такое холестериновые бляшки, причины, по которым они образуются, как их можно заподозрить и как диагностировать, можно ли их «растворить», или это навсегда? Рассказывает врач-эдокринолог Алексей Жито.Что такое атеросклеротические (холестериновые) бляшкиСосуды организма с возрастом претерпевают изменения, в результате которых формируются так называемые атеросклеротические (холестериновые) бляшки. Бляшки представляют собой скопления холестерина во внутренней оболочке сосудов и являются лишь промежуточным звеном так называемого сердечно-сосудистого континуума. Данный континуум представляет собой цепь последовательных событий, посредством которого происходит постепенное, медленное изменение нормальных здоровых сосудов до состояния, при котором возникают сердечно-сосудистые заболевания.Это инфаркты различных органов (самые значимые – инфаркт миокарда и инфаркт головного мозга (мозговой инсульт)). Скорость изменений сильно варьируется у разных людей, что и определяет возраст, в котором может возникнуть инсульт и инфаркт (у кого-то они возникают в молодом возрасте, а у кого-то – в глубокой старости или не возникают вовсе).Образование бляшек в сосудах является закономерным процессом общего старения организма и ухудшения состояния сосудов. Этот процесс происходит у каждого человека. Однако, опять же, в силах каждого замедлить формирование данных изменений и отодвинуть время возникновения бляшек. Для этого необходимо знать основные факторы их формирования.Причины появления бляшек в сосудахПервый этап: нарушение функции эндотелияОдним из первых этапов сосудистого континуума, в результате которого развиваются бляшки, является нарушение функции эндотелия – внутренней оболочки сосудов. Формирующаяся эндотелиальная дисфункция уменьшает защитные способности сосудов «противостоять» отложению холестерина. Возникают условия для его ускоренного отложения.Факторами, запускающими и провоцирующими нарушение функции сосудов, являются общеизвестные факторы, такие как курение, повышенное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы, нарушение состава холестеринов с преобладанием фракций так называемого «плохого холестерина», старение, психоэмоциональный стресс.Однако в последнее время выявлены и новые факторы – низкий уровень витамина Д, различные эндокринные нарушения (в т.ч. гипотиреоз, инсулинорезистентность), повышенный уровень мочевой кислоты, гомоцистеина и другие.Второй этап: формирование бляшекОтложение холестерина с формированием его депо – бляшек – является следующим этапом континуума. Атеросклеротическая бляшка представляет собой не простое скопление холестерина, а большую динамическую (то есть меняющуюся) систему.Третий этап: воспаленияВ бляшках постоянно происходят процессы воспаления – наша иммунная система при помощи макрофагов (специальных клеток) стремиться очистить сосуды. Но в связи с перегрузкой макрофагов, они умирают, и возникает местный локальный воспалительный процесс. На месте воспаления происходит отложение кальция – кальцификация бляшек. Это лишь некоторые процессы, которые непрырывно происходят в каждой бляшке, но существует и множество других.Четвертый этап: разрыв бляшки и тромбозИменно другие процессы, при которых происходит нарушение целостности бляшки, приводят к разрыву бляшки. Разрыв бляшки обычно возникает уже на поздних стадиях континуума и приводит к тромбозам сосудов в результате чего сосуд полностью или частично забивается и возникают инфаркты и инсульты. При разрыве бляшки в просвет сосуда выходит внутреннее скопление холестерина из бляшки, что и провоцирует тромбоз. Разрыв бляшки приводит к острейшему недостатку кровообращения в связи с, как правило, полной закупоркой сосуда.Другим, более медленным вариантом является постепенное увеличение бляшки в размере. При этом просвет сосуда постепенно сужается (с 5-10%% вплоть до 99%). При таком очень медленном, годами происходящем сужении сосудов, орган, питаемый из данного кровеносного сосуда, успевает «приспособиться» к существованию в условиях дефицита кровотока, а следовательно, кислорода и питательных веществ. Возникает дистрофия органа – выраженное нарушение структуры и функции органа, которое, например, может проявляться как стенокардия (ишемическая болезнь сердца).Как диагностировать бляшкиК счастью, существует методы, при помощи которых можно легко определить наличие атеросклеротических бляшек. Большой ценностью обладает ультразвуковое исследование (УЗИ), которое достоверно выявляет бляшки в поверхностно расположенных артериях – сонных артериях, питающих головной мозг, и артериях нижних конечностей. Исследование сосудов позволяет определить изменения, которые формируются еще до отложения бляшек – это утолщение внутренней стенки сосудов. Ультразвуковое исследование сосудов показано в различных ситуациях – при головокружениях, головных болях, судорогах в нижних конечностях, зябкости. Более того, данное исследование входит во многие схемы современных кардиологических и общетерапевтических осмотров именно благодаря своей большой ценности. А вот определить наличие и выраженность бляшек сосудов сердца можно лишь при более трудоемких исследованиях – компьютерной томографии и коронарографии.Можно ли «растворить» бляшки?Самым частым вопросом пациентов после установления у них наличия атеросклеротических бляшек является вопрос о растворении бляшек. К сожалению, фармакологических способов растворения бляшек в настоящий момент не существует и в ближайшие годы, вероятно, не появится. Однако, помимо профилактических мер в отношении их образования, современная медицина в состоянии на многие годы остановить рост размеров бляшек и появление новых. Также в случае значительного сужения просвета сосуда возможно хирургическое вмешательство, в том числе, внутрисосудистое – современными методиками.Профилактика атеросклерозаОсновными мерами профилактики образования бляшек являются правила здорового образа жизни:регулярная физическая нагрузказдоровый сонправильное сбалансированное питание с подчеркнутой необходимостью потребления фруктов и овощей, а также полезных растительных жиров,отказ от курения и избытка алкоголятакже необходимо регулярное посещение врачей с целью исключения и коррекции вторичных причин образования бляшек – повышенного уровня сахара, давления, мочевой кислоты и других показателей.