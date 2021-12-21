Генная терапия поможет восстановить слух

Продвинутая генная терапия обладает способностью остановить процесс потери слуха и даже обратить его вспять. Над ее развитием трудятся ученые из Бостона.Исследователи из Бостонского детского госпиталя установили, что замена мутировавшего белка во внутреннем ухе обращает вспять серьезную потерю слуха у лабораторных мышей. Первая в своем роде генная терапия позволила осуществить замену мутировавшего белка стереоцилина. В некоторых случаях это даже вернуло животным слух.Потеря слуха связана с мутациями не менее 100 различных генов. До 16% случаев наследственной глухоты могут объясняться проблемами со стереоцилином, чьи мутации приводят к исчезновению кохлеарной амплификации и снижению слуховой чувствительности. У таких людей также часто отмечаются трудности с восприятием речи.Сенсорные волосковые клетки внутреннего уха должны контактировать с текториальной мембраной для того, чтобы она вибрировала и преобразовывала звуки в доступные для мозга колебания. Так человек может слышать происходящее вокруг. Стереоцилин выступает в роли некоего эшафота, помогая волосковым клеткам организовывать связки, а кончикам волосков касаться мембраны.