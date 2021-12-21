Болезни десен повышают риск психических расстройств
Исследователи проследили за состоянием здоровья 64 379 британцев, обращавшихся за помощью врачей по поводу заболеваний периодонта, включая гингивит и периодонтит (это болезни в случае отсутствия лечения приводят к выпадению зубов). Из общего количества участников исследования 60 995 имели гингивит и 3 384 - периодонтит.
Их статистику сопоставили с данными по контрольной группе из 251 161 пациента, у которых заболеваний периодонта не наблюдалось. Средний возраст участников исследования составил 44 года, 43% являлись мужчинами, 30% - курильщиками. Исследование показало, что пациенты с историей болезней периодонта на 37% чаще сталкивались с психическими заболеваниями, на 33% чаще с аутоиммунными, на 18% чаще с сердечно-сосудистыми.
Риск развития у них кардиометаболического расстройства повышался и вовсе на 7%. Причем при наличии диабета второго типа он вырастал на целых 26%.
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