Болезни десен повышают риск психических расстройств

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Ученые из Университета Бирмингема установили, что заболевания десен чреваты повышенной опасностью и других болезней, не имеющих отношения к полости рта. Например, психических расстройств или сердечно-сосудистых недугов.Исследователи проследили за состоянием здоровья 64 379 британцев, обращавшихся за помощью врачей по поводу заболеваний периодонта, включая гингивит и периодонтит (это болезни в случае отсутствия лечения приводят к выпадению зубов). Из общего количества участников исследования 60 995 имели гингивит и 3 384 - периодонтит.Их статистику сопоставили с данными по контрольной группе из 251 161 пациента, у которых заболеваний периодонта не наблюдалось. Средний возраст участников исследования составил 44 года, 43% являлись мужчинами, 30% - курильщиками. Исследование показало, что пациенты с историей болезней периодонта на 37% чаще сталкивались с психическими заболеваниями, на 33% чаще с аутоиммунными, на 18% чаще с сердечно-сосудистыми.Риск развития у них кардиометаболического расстройства повышался и вовсе на 7%. Причем при наличии диабета второго типа он вырастал на целых 26%.