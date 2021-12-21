Боль при мочеиспускании: десять основных причин
Многие женщины, сталкиваясь с подобной проблемой, привычно закупаются клюквенным морсом и пьют таблетки от цистита. Но мы знаем ещё девять возможных причин.
Иногда в южных регионах нашего тела что-то идет не так, отчего нам становится больно мочиться. Врачи называют это дизурией, причем, название относится и к болезненным ощущениям, и к состоянию мочевыводящих путей, их вызывающем.
Существует множество потенциальных причин для этого симптома, и многие из них можно вылечить, главное — вовремя обратиться к врачу.
1. Инфекция мочевыводящих путей
Инфекция мочевыводящих путей (ИМП) возникает, когда в них накапливается слишком много бактерий. Эти пути позволяют отходить лишней жидкости из почек в мочевой пузырь и далее по мочеиспускательному каналу наружу. Воспалительный процесс может возникнуть на любом из этапов, и, в зависимости от локации, болезнь будет называться по-разному:
Инфекция мочевого пузыря — это цистит
Инфекция уретры — уретрит
Инфекция почек — пиелонефрит
Человек с ИМП может испытывать и другие симптомы, такие как:
частые позывы к мочеиспусканию
мутная или окрашенная кровью моча
высокая температура
моча с сильным неприятным запахом
боль в боку и спине
В силу физиологического строения уретры (она относительно короткая, что облегчает работу бактериям), женщины более уязвимы к инфекциям мочевыводящих путей. Не меньше половины женщин переживут подобное хотя бы один раз, а от 20 до 30% столкнутся с ИМП дважды, трижды и большее количество раз.
2. Инфекции, передаваемые половым путем
ИППП, такие как хламидиоз, гонорея и герпес, могут повлиять на мочевыводящие пути и приводить к боли при мочеиспускании. Дополнительные симптомы будут варьироваться в зависимости от инфекции. Например, генитальный герпес обычно вызывает высыпания в виде волдырей на половых органах.
3. Инфекция предстательной железы у мужчин
Острая бактериальная инфекция может привести к воспалению простаты или простатиту. Хронический воспалительный процесс от другого состояния, например, венерического заболевания, также может вызвать простатит.
Инфекционный простатит проявляется следующими симптомами:
трудности с мочеиспусканием
боль в мочевом пузыре, яичках и пенисе
трудности в достижении эякуляции и ее болезненность
частые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью
4. Мочекаменная болезнь
Камни в почках состоят из различных минералов, таких как кальций или мочевая кислота. Они скапливаются в почечных лоханках и образуют затвердевшие камни в почках (а иногда и вокруг них). Если камни находятся рядом с участком, где моча поступает в мочевой пузырь, это может вызвать болезненное мочеиспускание.
Помимо дизурии, камни в почках могут вызывать следующие симптомы:
боль в боку и спине
моча с розовым или коричневым оттенком
мутная моча
тошнота
рвота
боль различной интенсивности
высокая температура
озноб
частое мочеиспускание маленькими порциями мочи
5. Киста яичника
Также, как камни в почках давят на мочевой пузырь, кисты на яичниках могут оказывать аналогичное воздействие, вызывая боль при мочеиспускании. Кисты яичников развиваются на одном яичнике или на обоих сразу, что усиливает симптомы, так как они располагаются по обе стороны от мочевого пузыря.
Люди с кистами яичников могут испытывать:
необычные вагинальные кровотечения
тазовую боль
ощущение наполненности мочевого пузыря даже после мочеиспускания
болезненные менструации
чувствительность в груди
тупую боль в нижней части спины
6. Интерстициальный цистит
Это состояние, которое вызывает хроническое неинфекционное раздражение мочевого пузыря и его болезненность, длящееся дольше 6 недель
Интерстициальный цистит также может вызвать следующие симптомы:
давление в области мочевого пузыря
боль во время полового акта
боль в области вульвы или влагалища
боль в мошонке
частое мочеиспускание маленькими объемами урины
7. Чувствительность к химическим веществам
Иногда химические вещества (такие как ароматизаторы и отдушки), чуждые для организма, могут раздражать ткани тела. Когда человек мочится, раздражение становится более заметным, и могут возникать болевые ощущения.
Продукты, опасные для людей с повышенной чувствительностью:
гели для душа
мыла
ароматизированная туалетная бумага
вагинальные смазки
контрацептивные пены и аэрозоли
Симптомы, на которые вам стоит обратить внимание:
припухлость
краснота
зуд
раздражение кожи на половых органах или вокруг них
8. Вагинальная инфекция или раздражение
Это состояние, также известное как вагинит или вагиноз, может возникнуть из-за чрезмерного роста бактерий и дрожжевых грибов. Трихомониаз также может вызвать вагинальную инфекцию.
Наряду с болезненным мочеиспусканием могут наблюдаться следующие симптомы:
неприятно пахнущие или необычные вагинальные выделения
вагинальное раздражение
боль во время полового акта
влагалищное кровотечение, обычно небольшое
9. Приём лекарств
Некоторые лекарственные препараты, в том числе те, которые врачи назначают для лечения рака мочевого пузыря, могут раздражать и воспалять ткани мочевого пузыря. Это, в свою очередь, вызывает боль при мочеиспускании. Если вы начали принимать новое лекарство и заметили боль при мочеиспускании, уточните у вашего доктора, может ли это быть побочным эффектом.
Пожалуйста, не прекращайте принимать препараты самостоятельно, без медицинской рекомендации. Так вы можете навредить себе.
Дополнительные симптомы разнообразны и варьируются в зависимости от типа лекарства.
10. Рак мочевого пузыря
Рак мочевого пузыря возникает, когда в мочевом пузыре начинают развиваться раковые клетки. Обычно болезненность при мочеиспускании — не самый ранний симптом опухоли, его предваряет кровь в моче.
Другие возможные симптомы рака мочевого пузыря включают в себя:
учащенное мочеиспускание
трудности с мочеиспусканием или ослабление потока мочи
боль в нижней части спины
потеря аппетита
потеря веса
усталость
отеки стоп
боль в костях
Когда нельзя откладывать поход к доктору?
Если боль постоянна, а вы чувствуете следующие симптомы, пора обращаться к врачу:
кровь в моче, что сделает ее розовой, коричневой или красной
боль в боку или спине
боль, которая длится дольше суток
необычные выделения из полового члена или влагалища
высокая температура
При температуре выше 39 градусов за помощью нужно обращаться незамедлительно!
Лечение обычно включает в себя антибиотики, противовоспалительные препараты и симптоматическое лечение. Если причина в химической чувствительности, вам стоит перейти на бытовую продукцию без отдушек (например, предназначенную для детей).
Чаще всего, рекомендации врача будут включать обильное питье простой воды, что разбавит мочу и облегчит ее прохождение.
Как видите, при болезненном мочеиспускании недостаточно залить в себя цистерну ягодных соков и закинуть сверху лошадиную дозу антибиотиков из свежей рекламы. Даже если вам кажется, что симптомы привычны и знакомы, причина вашего состояния иметь самые разные причины, в том числе — и очень серьезные. Посетите врача, сдайте анализы и следуйте рекомендациям.
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