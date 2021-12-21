Боль при мочеиспускании: десять основных причин

В каких случаях следует обратиться к врачу.Многие женщины, сталкиваясь с подобной проблемой, привычно закупаются клюквенным морсом и пьют таблетки от цистита. Но мы знаем ещё девять возможных причин.Иногда в южных регионах нашего тела что-то идет не так, отчего нам становится больно мочиться. Врачи называют это дизурией, причем, название относится и к болезненным ощущениям, и к состоянию мочевыводящих путей, их вызывающем.Существует множество потенциальных причин для этого симптома, и многие из них можно вылечить, главное — вовремя обратиться к врачу.1. Инфекция мочевыводящих путейИнфекция мочевыводящих путей (ИМП) возникает, когда в них накапливается слишком много бактерий. Эти пути позволяют отходить лишней жидкости из почек в мочевой пузырь и далее по мочеиспускательному каналу наружу. Воспалительный процесс может возникнуть на любом из этапов, и, в зависимости от локации, болезнь будет называться по-разному:Инфекция мочевого пузыря — это циститИнфекция уретры — уретритИнфекция почек — пиелонефритЧеловек с ИМП может испытывать и другие симптомы, такие как:частые позывы к мочеиспусканиюмутная или окрашенная кровью мочавысокая температурамоча с сильным неприятным запахомболь в боку и спинеВ силу физиологического строения уретры (она относительно короткая, что облегчает работу бактериям), женщины более уязвимы к инфекциям мочевыводящих путей. Не меньше половины женщин переживут подобное хотя бы один раз, а от 20 до 30% столкнутся с ИМП дважды, трижды и большее количество раз.2. Инфекции, передаваемые половым путемИППП, такие как хламидиоз, гонорея и герпес, могут повлиять на мочевыводящие пути и приводить к боли при мочеиспускании. Дополнительные симптомы будут варьироваться в зависимости от инфекции. Например, генитальный герпес обычно вызывает высыпания в виде волдырей на половых органах.3. Инфекция предстательной железы у мужчинОстрая бактериальная инфекция может привести к воспалению простаты или простатиту. Хронический воспалительный процесс от другого состояния, например, венерического заболевания, также может вызвать простатит.Инфекционный простатит проявляется следующими симптомами:трудности с мочеиспусканиемболь в мочевом пузыре, яичках и пенисетрудности в достижении эякуляции и ее болезненностьчастые позывы к мочеиспусканию, особенно ночью4. Мочекаменная болезньКамни в почках состоят из различных минералов, таких как кальций или мочевая кислота. Они скапливаются в почечных лоханках и образуют затвердевшие камни в почках (а иногда и вокруг них). Если камни находятся рядом с участком, где моча поступает в мочевой пузырь, это может вызвать болезненное мочеиспускание.Помимо дизурии, камни в почках могут вызывать следующие симптомы:боль в боку и спинемоча с розовым или коричневым оттенкоммутная мочатошнотарвотаболь различной интенсивностивысокая температураознобчастое мочеиспускание маленькими порциями мочи5. Киста яичникаТакже, как камни в почках давят на мочевой пузырь, кисты на яичниках могут оказывать аналогичное воздействие, вызывая боль при мочеиспускании. Кисты яичников развиваются на одном яичнике или на обоих сразу, что усиливает симптомы, так как они располагаются по обе стороны от мочевого пузыря.Люди с кистами яичников могут испытывать:необычные вагинальные кровотечениятазовую больощущение наполненности мочевого пузыря даже после мочеиспусканияболезненные менструациичувствительность в грудитупую боль в нижней части спины6. Интерстициальный циститЭто состояние, которое вызывает хроническое неинфекционное раздражение мочевого пузыря и его болезненность, длящееся дольше 6 недельИнтерстициальный цистит также может вызвать следующие симптомы:давление в области мочевого пузыряболь во время полового актаболь в области вульвы или влагалищаболь в мошонкечастое мочеиспускание маленькими объемами урины7. Чувствительность к химическим веществамИногда химические вещества (такие как ароматизаторы и отдушки), чуждые для организма, могут раздражать ткани тела. Когда человек мочится, раздражение становится более заметным, и могут возникать болевые ощущения.Продукты, опасные для людей с повышенной чувствительностью:гели для душамылаароматизированная туалетная бумагавагинальные смазкиконтрацептивные пены и аэрозолиСимптомы, на которые вам стоит обратить внимание:припухлостькраснотазудраздражение кожи на половых органах или вокруг них8. Вагинальная инфекция или раздражениеЭто состояние, также известное как вагинит или вагиноз, может возникнуть из-за чрезмерного роста бактерий и дрожжевых грибов. Трихомониаз также может вызвать вагинальную инфекцию.Наряду с болезненным мочеиспусканием могут наблюдаться следующие симптомы:неприятно пахнущие или необычные вагинальные выделениявагинальное раздражениеболь во время полового актавлагалищное кровотечение, обычно небольшое9. Приём лекарствНекоторые лекарственные препараты, в том числе те, которые врачи назначают для лечения рака мочевого пузыря, могут раздражать и воспалять ткани мочевого пузыря. Это, в свою очередь, вызывает боль при мочеиспускании. Если вы начали принимать новое лекарство и заметили боль при мочеиспускании, уточните у вашего доктора, может ли это быть побочным эффектом.Пожалуйста, не прекращайте принимать препараты самостоятельно, без медицинской рекомендации. Так вы можете навредить себе.Дополнительные симптомы разнообразны и варьируются в зависимости от типа лекарства.10. Рак мочевого пузыряРак мочевого пузыря возникает, когда в мочевом пузыре начинают развиваться раковые клетки. Обычно болезненность при мочеиспускании — не самый ранний симптом опухоли, его предваряет кровь в моче.Другие возможные симптомы рака мочевого пузыря включают в себя:учащенное мочеиспусканиетрудности с мочеиспусканием или ослабление потока мочиболь в нижней части спиныпотеря аппетитапотеря весаусталостьотеки стопболь в костяхКогда нельзя откладывать поход к доктору?Если боль постоянна, а вы чувствуете следующие симптомы, пора обращаться к врачу:кровь в моче, что сделает ее розовой, коричневой или краснойболь в боку или спинеболь, которая длится дольше сутокнеобычные выделения из полового члена или влагалищавысокая температураПри температуре выше 39 градусов за помощью нужно обращаться незамедлительно!Лечение обычно включает в себя антибиотики, противовоспалительные препараты и симптоматическое лечение. Если причина в химической чувствительности, вам стоит перейти на бытовую продукцию без отдушек (например, предназначенную для детей).Чаще всего, рекомендации врача будут включать обильное питье простой воды, что разбавит мочу и облегчит ее прохождение.Как видите, при болезненном мочеиспускании недостаточно залить в себя цистерну ягодных соков и закинуть сверху лошадиную дозу антибиотиков из свежей рекламы. Даже если вам кажется, что симптомы привычны и знакомы, причина вашего состояния иметь самые разные причины, в том числе — и очень серьезные. Посетите врача, сдайте анализы и следуйте рекомендациям.