Назальная вакцина защитит на 100%

По мнению главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, назальная форма "Спутника V" не даст зараженному человеку инфицировать кого-либо еще. Защита от этого будет стопроцентной.В интервью "Россия-1" академик Гинцбург заявил, что интраназальная прививка приблизит наступление того самого популяционного (коллективного) иммунитета, который единственный может помочь человечеству покончить с коронавирусом. Дело в том, что зараженный человек способен переносить болезнь в легкой или бессимптомной форме. Он не знает об этом и инфицирует окружающих.Вирусные частицы выделяются в атмосферу с кашлем, чиханием, при разговоре и даже дыхании. Они оседают на слизистой, откуда и выносятся с выдыхаемым воздухом наружу через рот и нос. Но если использована интраназальная вакцина, коварные частицы будут нейтрализованы еще на пути из организма. Теоретически какая-то ничтожная их часть вылететь сумеет, но ее будет явно недостаточно для заражения.Еще в конце прошлого месяца Гинцбург поведал, что эксперты уже испытывают назальную прививку. При этом она не должна заменить традиционные уколы для людей, которые боятся прививок, а стать лишь ценным дополнением к классической вакцинации.