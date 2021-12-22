Самое безопасное лечение нарушения сна
Нарушение сна, которое мы привыкли называть бессонницей, - это общее понятие. Оно подразумевает проблемы с засыпанием, чуткий, неглубокий сон и раннее пробуждение. Дефицит сна не позволяет полноценно восстановить силы и работоспособность. Человек становится вялым, невнимательным, раздражительным.
Как лечить бессонницу
Причин появления нарушения сна множество.
В повседневной жизни это могут быть:
длительный приём медикаментов, отрицательно или положительно действующие на центральную нервную систему;
появление ночных апноэ (остановка дыхания во сне от 10 секунд и дольше);
регулярное стрессовое воздействие на организм;
энурез;
хронический алкоголизм и злоупотребление запрещёнными веществами;
синдром беспокойных ног;
синдром отмены седативных препаратов, антидепрессантов, снотворного;
психологические или психиатрические отклонения;
сбой в режиме сна и бодрствования, связанный с новым графиком работы, изменением часового пояса и прочими подобными явлениями;
перегруженность желудка, вызванная поздним ужином;
проблемы сердечно-сосудистой системы (гипертония, аритмия);
сильное эмоциональное перевозбуждение, вызванное чрезмерной активностью и выбросом адреналина перед тем, как лечь спать (чаще всего происходит с детьми);
ночные страхи.
Остеопатия в лечении данной патологии является безопасным и не имеющим противопоказаний немедикаментозным методом. Лечение может применяться как ко взрослым, так и к детям.
Лечение начинается с проведения диагностики и определения первопричины нарушения сна. Деликатное воздействие на мембраны мозга и кости черепа, позвонки и структуру внутренних органов устраняет все факторы, мешающие полноценному и здоровому сну.
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