Самое безопасное лечение нарушения сна

Дефицит сна снижает качество жизни человека. Попытки наладить ночной сон при помощи специальных препаратов могут только усугубить ситуацию. Существуют ли безопасные средства лечения бессонницы? Остеопатия является не имеющим противопоказаний немедикаментозным методом.Нарушение сна, которое мы привыкли называть бессонницей, - это общее понятие. Оно подразумевает проблемы с засыпанием, чуткий, неглубокий сон и раннее пробуждение. Дефицит сна не позволяет полноценно восстановить силы и работоспособность. Человек становится вялым, невнимательным, раздражительным.Как лечить бессонницуПричин появления нарушения сна множество.В повседневной жизни это могут быть:длительный приём медикаментов, отрицательно или положительно действующие на центральную нервную систему;появление ночных апноэ (остановка дыхания во сне от 10 секунд и дольше);регулярное стрессовое воздействие на организм;энурез;хронический алкоголизм и злоупотребление запрещёнными веществами;синдром беспокойных ног;синдром отмены седативных препаратов, антидепрессантов, снотворного;психологические или психиатрические отклонения;сбой в режиме сна и бодрствования, связанный с новым графиком работы, изменением часового пояса и прочими подобными явлениями;перегруженность желудка, вызванная поздним ужином;проблемы сердечно-сосудистой системы (гипертония, аритмия);сильное эмоциональное перевозбуждение, вызванное чрезмерной активностью и выбросом адреналина перед тем, как лечь спать (чаще всего происходит с детьми);ночные страхи.Остеопатия в лечении данной патологии является безопасным и не имеющим противопоказаний немедикаментозным методом. Лечение может применяться как ко взрослым, так и к детям.Лечение начинается с проведения диагностики и определения первопричины нарушения сна. Деликатное воздействие на мембраны мозга и кости черепа, позвонки и структуру внутренних органов устраняет все факторы, мешающие полноценному и здоровому сну.