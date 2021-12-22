Дефицит витамина D: его признак ощущается утром после пробуждения

Ваше самочувствие после пробуждения утром может говорить о многом, в том числе указывать на имеющийся дефицит витамина D.Никто не станет спорить, сегодня всем нужна хорошо функционирующая сильная иммунная система. Витамин D является одним из ключевых питательных веществ, поддерживающих иммунную систему в надлежащей форме. Витамин D также помогает нашему организму усваивать кальций, чтобы поддерживать здоровье костей, мышц и зубов. С ним наше тело лучше сопротивляется зимним инфекциям.Но данный витамин также называют «солнечным», он наиболее активно вырабатывается организмом под воздействием солнечных лучей на кожу. Зимой его уровень в организме может упасть, причем такое снижение может быть слишком сильным. Специалисты компании, специализирующейся на здоровом питании, рассказали, что одним из характерных признаков дефицита витамина D «ощущается утром после пробуждения».Утренний признак проблемы. По словам экспертов, им является ощущение сильной усталости. Многие люди чувствуют себя уставшими зимой, но в случае дефицита витамина D усталость и разбитость ощущаются после ночного сна, причем это становится постоянным явлением. Во многом подобный симптом объясняется тем, что, испытывая недостаток витамина, мозг не производит нужного количества нейромедиаторов (например, серотонина), обеспечивающих состояние позитивного настроя, снимающих напряжение. Таким образом, утром после пробуждения можно чувствовать себя не только не отдохнувшим, но и подавленным, депрессивным.Другие симптомы. Низкий уровень витамина D коррелирует со следующими проблемами.Потливость головы.Слабые мышцы.Увеличение веса.Боль в костях и суставах, особенно в коленях и спине.Как повысить уровень витамина D зимой. Его пищевым источником являются рыба, яйца, красное мясо, грибы. Добавки с витамином следует принимать только после консультации с врачом, на основании результатов анализа крови.