Недорогой зернобобовый продукт эффективно снижает уровень сахара в крови

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Ученые пришли к заключению, что заменяя картофель и рис чечевицей, можно добиться снижения уровня сахара в крови на 35%.Новое исследование показывает, что недорогой зернобобовый продукт – чечевица – может противостоять резким скачкам сахара в крови.Согласно резюме исследования, проведенного учеными из Гуэлфского университета,«замена картофеля чечевицей может поспособствовать снижению уровня сахара в крови на 35 процентов».Исследователи констатируют, что зернобобовые – это чрезвычайно богатая питательными веществами пища, и ее потребление уменьшает вероятность хронических заболеваний, связанных с неправильным регулированием уровня глюкозы. По их мнению, замена половины порции крахмалистых гарниров на чечевицу может значительно улучшить реакцию организма на углеводы, быстро расщепляющиеся на глюкозу и вызывающие рост уровня сахара в крови.Свои выводы ученые озвучили в публикации издания Journal of Nutrition. По их словам, зернобобовые, такие как чечевица, могут замедлять пищеварение и вместе с этим замедляют высвобождение сахаров, содержащихся в крахмале, в кровоток – это снижает уровень глюкозы в крови. В эксперименте исследователей люди заменяли часть своего гарнира из риса или картофеля на чечевицу. Делать так ученые рекомендуют и остальным, особенно тем, кто склонен к предиабету или диабету 2 типа.«Зернобобовые содержат компоненты, которые ингибируют ферменты, участвующие в абсорбции глюкозы, а клетчатка, содержащаяся в них, может стимулировать выработку короткоцепочечных жирных кислот, также помогающих снижать уровень глюкозы в крови», - заявил руководитель исследования, профессор Элисон Дункан.