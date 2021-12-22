Как не спутать реакцию на вакцину с началом COVID-19

Британские исследователи проанализировали сведения о состоянии здоровья более 1 млн человек в первые несколько дней после получения вакцины от COVID-19. Как сообщает РИА Новости, оказалось, что реакция на прививку в некоторых случаях мешает вовремя распознать начало коронавирусной инфекции.Люди нередко заражаются COVID-19 непосредственно перед получением вакцины или сразу после. Реакции на препараты для вакцинации могут совпадать с ранними проявлениями коронавирусной инфекции — это, в частности, повышенная температура тела, ощущение усталости, мышечная и головная боль, отсутствие аппетита, тошнота. Можно запросто упустить начало болезни, приняв симптомы за побочные эффекты от вакцинации.Анализ большого массива данных при помощи модели, основанной на машинном обучении, показал, что признаки, которые позволяли бы уверенно различать реакцию на прививку и начало COVID-19, отсутствуют. Симптомы сложно разделить не только по источнику, но и по времени появления, как показал дальнейший анализ.Разница есть только в том, что симптомы, характерные и для реакции на вакцину, и для начала COVID-19, уходят на третий день в первом случае, а во втором, наоборот, усиливаются, достигая максимума на седьмой день после инфицирования. При COVID-19, кроме того, фиксируются такие симптомы, как боль в горле, кашель, чихание, "мозговой туман", и так далее.