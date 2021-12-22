Гипертония: эксперты назвали овощи, которые нужно есть каждый день, чтобы снизить давление
Высокое кровяное давление, также известное как гипертония, представляет собой серьезный риск для вашего здоровья. Высокое давление, прозванное «тихим убийцей», повышает риск сердечного приступа или инсульта.
По данным Blood Pressure UK, примерно каждый третий взрослый страдает гипертонией. Многие из них даже не подозревают, что у них высокое кровяное давление, поскольку это состояние практически не имеет симптомов.
Изменение диеты и включение в свой распорядок большего количества физических упражнений - одни из наиболее эффективных способов снизить кровяное давление.
Здоровое питание, богатое фруктами и овощами, полезно по ряду причин: от поддержания веса до получения достаточного количества питательных веществ из свежих и натуральных ингредиентов.
Однако одной группе овощей, в частности, приписывают снижение опасной гипертонии. Исследования показывают, что листовые зеленые овощи, богатые нитратами, могут снизить артериальное давление всего за 24 часа. Ежедневное употребление порции листовых зеленых овощей может снизить артериальное давление.
Примеры листовых зеленых овощей:
Капуста
Фенхель
Пекинская капуста
Латук
Шпинат
Швейцарский мангольд
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