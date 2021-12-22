Медики предупредили о разрушительном влиянии стресса на организм

Стресс чреват тревожными расстройствами.Тревожность – крайне опасное состояние для нашего организма. Ведь постоянный стресс разрушает не только наше ментальное здоровье, но и физическое.Тревожные расстройства часто сопровождают физические симптомы, и из-за этого многие люди даже не осознают, что причина их проблем – «в голове».Как тревога влияет на организмЦентральная нервная системаДлительное чувство беспокойства и панические атаки заставляют мозг регулярно вырабатывать гормоны стресса, что может приводить к таким симптомам, как:головная боль,головокружение,депрессия.Дело в том, что когда человек испытывает беспокойство и стресс, мозг «наполняет» нервную систему гормонами и химическими веществами, которые должны помочь преодолеть угрозу. В частности, адреналин и кортизол.Да, эти гормоны полезны. Но когда они производятся постоянно, это может иметь негативные последствия для здоровья. К примеру, длительное воздействие кортизола может способствовать увеличению веса.Тревожное расстройство может вызвать и другие симптомы, в частности:бессонница,сонливость,проблемы с памятью,ночные кошмары,мигрени,боль в мышцах.Сердечно-сосудистая системаЛюди с тревожностью имеют повышенный риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний. Если же у пациента уже диагностирована болезнь сердца, то тревожные расстройства могут повысить риск коронарных событий. Первые симптомы, на которые стоит обратить внимание, – это ускоренное сердцебиение и боль в груди.Пищеварительная системаБеспокойство влияет и на пищеварительную систему. Поэтому люди, особенно во время стрессовых событий, могут испытывать боли в животе, тошноту, диарею и другие проблемы с пищеварением (даже синдром раздраженного кишечника). Кроме этого, часто тревожность приводит к потере аппетита.Дыхательная системаВо время сильного беспокойства или панических атак ускоряется дыхание. Если человек имеет хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), то вследствие тревоги могут возникнуть осложнения, которые приводят к госпитализации. Также стресс может усилить симптомы астмы.Иммунная системаТревога может спровоцировать выброс в организм поток адреналина. В краткосрочной перспективе пульс и дыхание ускоряются, и это вполне нормальная реакция на стрессовую ситуацию, поскольку таким образом мозг получает больше кислорода. В то же время иммунную систему это может ослабить. Когда стресс уходит, все становится, как раньше.Но если человек постоянно испытывает беспокойство и стресс, то тело никогда не получает сигнала, чтобы вернуться к нормальному функционированию. Это может ослабить иммунную систему, поэтому сделать человека болезненным и уязвимым к вирусным инфекциям.Будьте внимательны к своему ментальному здоровью: если тревожность мешает вам жить полноценной и счастливой жизнью, обратитесь к психотерапевту. В этом нет ничего стыдного.