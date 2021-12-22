Медики предупредили о разрушительном влиянии стресса на организм
Тревожность – крайне опасное состояние для нашего организма. Ведь постоянный стресс разрушает не только наше ментальное здоровье, но и физическое.
Тревожные расстройства часто сопровождают физические симптомы, и из-за этого многие люди даже не осознают, что причина их проблем – «в голове».
Как тревога влияет на организм
Центральная нервная система
Длительное чувство беспокойства и панические атаки заставляют мозг регулярно вырабатывать гормоны стресса, что может приводить к таким симптомам, как:
головная боль,
головокружение,
депрессия.
Дело в том, что когда человек испытывает беспокойство и стресс, мозг «наполняет» нервную систему гормонами и химическими веществами, которые должны помочь преодолеть угрозу. В частности, адреналин и кортизол.
Да, эти гормоны полезны. Но когда они производятся постоянно, это может иметь негативные последствия для здоровья. К примеру, длительное воздействие кортизола может способствовать увеличению веса.
Тревожное расстройство может вызвать и другие симптомы, в частности:
бессонница,
сонливость,
проблемы с памятью,
ночные кошмары,
мигрени,
боль в мышцах.
Сердечно-сосудистая система
Люди с тревожностью имеют повышенный риск высокого кровяного давления и сердечных заболеваний. Если же у пациента уже диагностирована болезнь сердца, то тревожные расстройства могут повысить риск коронарных событий. Первые симптомы, на которые стоит обратить внимание, – это ускоренное сердцебиение и боль в груди.
Пищеварительная система
Беспокойство влияет и на пищеварительную систему. Поэтому люди, особенно во время стрессовых событий, могут испытывать боли в животе, тошноту, диарею и другие проблемы с пищеварением (даже синдром раздраженного кишечника). Кроме этого, часто тревожность приводит к потере аппетита.
Дыхательная система
Во время сильного беспокойства или панических атак ускоряется дыхание. Если человек имеет хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), то вследствие тревоги могут возникнуть осложнения, которые приводят к госпитализации. Также стресс может усилить симптомы астмы.
Иммунная система
Тревога может спровоцировать выброс в организм поток адреналина. В краткосрочной перспективе пульс и дыхание ускоряются, и это вполне нормальная реакция на стрессовую ситуацию, поскольку таким образом мозг получает больше кислорода. В то же время иммунную систему это может ослабить. Когда стресс уходит, все становится, как раньше.
Но если человек постоянно испытывает беспокойство и стресс, то тело никогда не получает сигнала, чтобы вернуться к нормальному функционированию. Это может ослабить иммунную систему, поэтому сделать человека болезненным и уязвимым к вирусным инфекциям.
Будьте внимательны к своему ментальному здоровью: если тревожность мешает вам жить полноценной и счастливой жизнью, обратитесь к психотерапевту. В этом нет ничего стыдного.
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