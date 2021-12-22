Ученые усомнились в «безопасности» омикрон-варианта коронавируса

Первые данные по заболеваемости омикрон-варианту вселяли осторожный оптимизм: по сравнению с дельтой он вызывал гораздо меньше тяжелых случаев COVID-19. Однако новое исследование, проведенное в Великобритании, может поубавить пыл оптимистов...Ученые Имперского колледжа Лондона сравнили данные 11,3 тысячи жителей Англии, зараженных омикрон-вариантом или с подозрением на него с показателями около 200 тысяч пациентов, инфицированными дельта или другими вариантами SARS-CoV-2. Они проанализировали скорость распространения вируса, количество симптоматических случаев и число госпитализаций в связи с осложнений.«Мы не видим никаких доказательств тому, что омикрон имеет более низкую степень тяжести, чем дельта по количеству пациентов с положительным тестом, либо по числу людей, которые обращаются за стационарным лечением», — написали исследователи.Ученые подтвердили опасения Всемирной организации здравоохранения о том, что омикрон-вариант распространяется в популяции значительно быстрее дельты — число зараженных в Англии удваивается каждые два дня.В рамках исследования также оценивалась эффективность зарегистрированных на территории Великобритании вакцин против нового варианта вируса. По расчетам специалистов, защита от симптоматической инфекции после двух стандартных доз препарата чрезвычайно низкая: от 0% до 20%. Однако введение бустерной дозы (ревакцинация) увеличивает эффективность вакцины от 55% до 80%.Ученые сделали еще один тревожный вывод: по сравнению с дельта омикрон-вариант повышает риск повторного заражения в среднем в 5,4 раза. И если ранее перенесенная инфекция обеспечивала защиту от реинфекции на 85%, то при появлении нового «мутанта» она снижается до 19%.Аналогичные данные поступили из канадской провинции Онтарио, где на омикрон-вариант приходится уже 88% случаев инфицирования, а в последние дни на привитых приходится до 75% заражений. И хотя специалисты пока не увидели снижения эффективности вакцин против тяжелых случаев COVID-19, они считают, что делать выводы рано, поскольку прошло еще слишком мало времени для оценки уровня госпитализации.«Существует миф, что омикрон мягкий. Нам нужно перестать выдавать желаемое за действительное», — заявил Питер Юни, глава научной группы.