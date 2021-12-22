Коронавирус не мешает нормально рожать

Инфицированные COVID-19 будущие мамы могут рожать абсолютно нормально. Таковы итоги исследования, основанного на наблюдениях прошлого года.Американские учёные из Northwestern University доказали, что рождённые от женщин с COVID-19 малыши демонстрируют все те же самые стадии нормального развития в течение 6 месяцев после появления на свет, что и их ровесники, чьи мамы не заражались коронавирусом. Выводы этого исследования должны прозвучать успокаивающе для беременных с COVID-19, которые волнуются по поводу способности вируса навредить их малышу. Правда, исследование проводилось в 2020 году с апреля по июль - ещё до появления вакцины от коронавируса и в тот период, когда по миру распространялся наиболее щадящий, как теперь выясняется, штамм.Впоследствии многочисленные наблюдения показывали, что коронавирус в несколько раз увеличивает риск тяжелых осложнений у беременных и во много раз повышает опасность смерти в период беременности и родов. Именно поэтому будущих мам активно призывают к вакцинации. Во многих странах мира беременные отказываются от вакцин, так как считают, что эти препараты могут навредить развитию малыша.Однако многочисленные исследования подтверждают, что вакцины от коронавируса никак не влияют на беременность, зато обладают способностью защитить женщину и ее будущего ребёнка от угроз, связанных с заражением коронавирусом. Если же коронавирус уже попал в организм женщины, то она должна сохранять спокойствие - роды могут пройти нормально, что и подтвердило нынешнее исследование. Отметим, что из 33 его участниц, каждая из которых была заражена COVID-19, ни у кого не родился ребёнок с коронавирусом. Внутриутробного заражения не произошло.