40% случаев ковида проходит без симптомов

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Крупное по масштабу исследование ученых из Университета Пекина показало, что 40% случаев коронавируса не вызывает симптомы. А так называемыми «тихими переносчиками» вируса наиболее часто бывают беременные.Пекинские учёные доказали, что 40% людей, заразившихся COVID-19, впоследствии не демонстрируют никаких симптомов коронавируса. Это итоги исследования с участием 30 млн человек. Ранее было принято считать, что приблизительно 25% переносчиков коронавируса не проявляют симптомов, из-за чего распространение этой болезни трудно сдерживать. Если человек не знает о том, что болен, он не находится на самоизоляции и продолжает заражать других.В этом случае единственным вариантом подавления пандемии является массовое тестирование. Однако метаанализ почти 100 исследований показал, что 40,5% ковид-позитивных людей являются тихими распространителями коронавируса. Исследование проводилось в первый год пандемии, когда господствовал либо оригинальный Альфа-вариант, либо чуть более усовершенствованный Бета-штамм. Оно не касается новых версий коронавируса, включая Дельта-штамм и Омикрон.Исследователи также установили, что бессимптомное течение коронавируса очень распространено среди беременных. У 54% болезнь никак себя не проявляет. Вполне возможно, это связано просто с тем фактом, что беременных тестируют гораздо чаще, чем среднестатистического человека. Уровень бессимптомных случаев демонстрирует сохраняющийся высокий риск распространения болезни за счёт так называемых «тихих переносчиков».