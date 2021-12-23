Врач Пурясев: какие продукты помогают восстанавливаться легким курильщиков?
Американскими учеными (Университет Джонса Хопкинса) было сделано заключение, что компоненты помидоров содействуют более активному процессу восстановления легких после длительного воздействия табачного дыма. Рассказавший об этом врач Пурясев уточнил в интервью, что речь, скорей всего, идет об антиоксиданте ликопине.
«По всей видимости, это экспериментальные данные. Ликопин, который есть в томатах и кетчупе, влияет на работу сердечно-сосудистой системы, при инфарктах его рекомендуют, при ишемических болезнях», - заметил пульмонолог.
Также он перечислилПятому каналу другие продукты, помогающие восстанавливаться легким курильщиков.
Животные жиры (медвежий, барсучий).
Куриный бульон.
Яйца.
Говяжья печень.
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