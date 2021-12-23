Врач Пурясев: какие продукты помогают восстанавливаться легким курильщиков?

Пульмонолог Сергей Пурясев: имеются данные, что вещества помидоров способствуют восстановлению легких, подвергавшихся воздействию табачного дыма у людей-курильщиков.

Американскими учеными (Университет Джонса Хопкинса) было сделано заключение, что компоненты помидоров содействуют более активному процессу восстановления легких после длительного воздействия табачного дыма. Рассказавший об этом врач Пурясев уточнил в интервью, что речь, скорей всего, идет об антиоксиданте ликопине.

«По всей видимости, это экспериментальные данные. Ликопин, который есть в томатах и кетчупе, влияет на работу сердечно-сосудистой системы, при инфарктах его рекомендуют, при ишемических болезнях», - заметил пульмонолог.

Также он перечислилПятому каналу другие продукты, помогающие восстанавливаться легким курильщиков.

Животные жиры (медвежий, барсучий).
Куриный бульон.
Яйца.
Говяжья печень.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Пульмонология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь