Врач Пурясев: какие продукты помогают восстанавливаться легким курильщиков?

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Пульмонолог Сергей Пурясев: имеются данные, что вещества помидоров способствуют восстановлению легких, подвергавшихся воздействию табачного дыма у людей-курильщиков.Американскими учеными (Университет Джонса Хопкинса) было сделано заключение, что компоненты помидоров содействуют более активному процессу восстановления легких после длительного воздействия табачного дыма. Рассказавший об этом врач Пурясев уточнил в интервью, что речь, скорей всего, идет об антиоксиданте ликопине.«По всей видимости, это экспериментальные данные. Ликопин, который есть в томатах и кетчупе, влияет на работу сердечно-сосудистой системы, при инфарктах его рекомендуют, при ишемических болезнях», - заметил пульмонолог.Также он перечислилПятому каналу другие продукты, помогающие восстанавливаться легким курильщиков.Животные жиры (медвежий, барсучий).Куриный бульон.Яйца.Говяжья печень.