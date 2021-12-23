Гипертонический криз: признаки критически повышенного давления
Гипертонический криз представляет собой внезапный и опасный скачок артериального давления. Его признаки:
сильная боль в груди и голове,
одышка,
судороги,
замешательство,
нечеткость зрения,
сильное беспокойство.
При том критически высоком подъеме давления, который происходит в состоянии гипертонического криза, кровеносные сосуды не могут нормально функционировать, что создает угрозу благополучию органов и тканей. В головном мозге это может вызвать повреждение сосуда, ведущее к инсульту.
Признаками инсульта являются
перекошенное лицо, кривая улыбка,
внезапная слабость, онемение в конечностях,
нарушение речи, неспособность понимать речь других
потеря равновесия, головокружение,
внезапная потеря сознания.
Другой орган, который может быть поврежден критически высоким кровяным давлением, – почки. Человек рискует пострадать от почечной недостаточности. Вот предупреждающие признаки:
уменьшение выделяемой мочи;
сонливость,
тошнота, потеря аппетита;
тахикардия.
В обстоятельствах гипертонического криза также могут пострадать глаза, содержащие большое количество мелких кровеносных сосудов. Скачок давления способен повреждать сетчатку, что чревато ухудшением зрения.
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