Гипертонический криз: признаки критически повышенного давления

Внезапное повышение артериального давления в виде гипертонического криза может вызвать повреждение кровеносных сосудов, сердца, головного мозга.Гипертонический криз представляет собой внезапный и опасный скачок артериального давления. Его признаки:сильная боль в груди и голове,одышка,судороги,замешательство,нечеткость зрения,сильное беспокойство.При том критически высоком подъеме давления, который происходит в состоянии гипертонического криза, кровеносные сосуды не могут нормально функционировать, что создает угрозу благополучию органов и тканей. В головном мозге это может вызвать повреждение сосуда, ведущее к инсульту.Признаками инсульта являютсяперекошенное лицо, кривая улыбка,внезапная слабость, онемение в конечностях,нарушение речи, неспособность понимать речь другихпотеря равновесия, головокружение,внезапная потеря сознания.Другой орган, который может быть поврежден критически высоким кровяным давлением, – почки. Человек рискует пострадать от почечной недостаточности. Вот предупреждающие признаки:уменьшение выделяемой мочи;сонливость,тошнота, потеря аппетита;тахикардия.В обстоятельствах гипертонического криза также могут пострадать глаза, содержащие большое количество мелких кровеносных сосудов. Скачок давления способен повреждать сетчатку, что чревато ухудшением зрения.