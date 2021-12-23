Доктор Мосли: пять причин незаметно происходящего набора веса

Эксперт в области похудения и диет, врач Майкл Мосли перечислил пять причин, вызывающих прибавку в весе, которая происходит у людей, на первый взгляд следящих за своим здоровьем.Многие считают, что они придерживаются достаточно здорового образа жизни, не имеют очевидно вредных привычек, физически активны. Но при этом у них может происходить набор веса – по незаметным, на первый взгляд, причинам. Британский врач Майкл Мосли объяснил в интервью, что может скрываться за такой прибавкой в массе тела.Величина порций. Распространенная проблема – неспособность замечать, что пища употребляется в большом количестве. Например, говорит доктор Мосли, люди часто злоупотребляют количеством хлопьев, сухих перекусов, готовых соусов – всем тем, что может выглядеть как здоровая еда.Соусы и напитки. Являются источником «жидких» калорий, которые особенно быстро усваиваются организмом, откладываются в жировые запасы. Кофе со сливками, различными подсластителями. Алкоголь, фруктовые соки, кетчуп и так далее – все это зачастую не считается «нормальной едой», однако является углеводным и калорийным.Регулярные перекусы. Доктор Мосли говорит, что рутинному питанию современного человека свойственны короткие перерывы между приемами пищи, хотя еще несколько лет назад большинство взрослых нормально выдерживали интервалы продолжительнеостью четыре-пять часов.«Сейчас мы едим более 20 процентов нездоровой пищи, чем в 1980 году, и это тесно связано с ростом показателей ожирения во всем мире», - отмечает эксперт.Врач уточняет: два перекуса в день могут давать дополнительные 400 килокалорий.Недосып. Еще одна причина незаметно происходящего набора веса. Мосли апеллирует к результатам исследования ученых из Королевского колледжа Лондона. Согласно этим данным,«те, кто недосыпает, потребляют в среднем дополнительно 385 килокалорий ежедневно – в сумме за неделю получается свыше 2600 килокалорий».Стресс, тревожность. Психоэмоциональное напряжение может специфическим образом влиять на колебания уровня сахара в крови – этому способствуют гормоны стресса, выделяемые организмом (адреналин, кортизол). Как результат, может возникать неуправляемый повышенный аппетит, развивается импульсивное переедание, усиливается тяга к калорийным, углеводным продуктам.