Алкоголь удваивает риск множественных раковых заболеваний

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О том, что алкогольные напитки для здоровья, мягко говоря, вредны говорится давно. Теперь же британские ученые, проведя новое исследование, подтвердили канцерогенность алкоголя. Они утверждают, что злоупотребление такими напитками увеличивает рис множественных раковых заболеваний.Научный центр Cancer Research UK, проводивший это исследование, установил, что более трети людей во всем мире могут страдать от той или иной формы рака. Связано это с наличием в организме злокачественных клеток, которые, впрочем, в обычных условиях опасности не представляют.Однако, если человек начинает злоупотреблять алкоголем, то тот, попадая в организм превращается в канцерогенное вещество ацетальдегид. Это вещество повышает уровень эстрогена с инсулином, которые в качестве химических посредников способствуют делению клеток, а также в целом ускоряет неконтролируемое деление клеток. Кроме того, алкоголь вызывает изменение клеток во рту и горле, а это, в свою очередь, повышает вероятность поглощения вредных химических веществ. Как подсчитали специалисты, употребление более 3,5 порций алкоголя в день удваивает, а то и утраивает риск развития некоторых видов рака, в частности, рака горла, груди, печени.Если же прием алкоголя еще и совмещать с курением, то последствия будут еще более серьезными, поскольку табачный дым значительно ослабляет иммунную систему, уменьшая ее способность эффективно противостоять опухолям.