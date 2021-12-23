Отравление плесенью: диагностика и лечение
«Четкого» перечня признаков и симптомов, которые точно указывали бы на отравление плесенью, нет. Один из тревожных сигналов – беспричинное ухудшение состояния здоровья. Врачи начинают ставить разные диагнозы: синдром хронической усталости, фибромиалгия, СРК. Но главная причина кроется в отравлении плесенью.
Может ли у вас быть отравление плесенью?
Повреждение митохондрий из-за отравления плесневым грибом провоцирует постоянную усталость.
Стабильный контакт с плесенью, пребывание в сырых помещениях активирует в организме воспалительные процессы, а иммунная защита реагирует усилением выработки медиаторов воспаления и иммунитета.
Как диагностируется отравление плесневым грибом
Чтобы диагностировать интоксикацию плесенью, выполняется тест на микотоксины в урине. Повышенное их содержание – важный показатель отравления. Но когда организм удерживает токсины, показатель может оказаться ошибочно низким.
Врачи дополнительно проверяют иммунный ответ и биологические маркеры воспаления (при помощи анализов крови).
Микотоксины в урине и воспалительные биомаркеры рассматриваются в комбинации с другими признаками интоксикации. Это:
История контактов с плесенью.
Постоянные инфекции.
Гиперчувствительность к запахам и химическим соединениям.
Терапия интоксикации
Ключевым моментом терапии считается предотвращение воздействия «плесневой» среды.
Параллельно рекомендуется снизить контакт с такими химическими агентами как тяжелые металлы, летучие орг. вещества, ароматизаторы, пластмассы.
Следующий шаг - поддержка системы детоксикса организма.
Связываем токсины плесени
На этом этапе применяют секвестрирующие агенты. Они связывают микотоксины в области кишечника для последующего их выведения.
Митохондрии поддерживают функцию борьбы с плесеневым грибом. Поэтому пользу принесут добавки для активации их функции.
Поддерживаем работу печени
Печень ключевой детокс-орган. Но переработка избыточных токсинов провоцирует оксидативное повреждение клеток печени.
Тауроурсодезоксихолевая кислота (как добавка) поддерживает печень.
Глутатион имеет значение в терапии отравления. Это антиоксидант, который угнетает свободные радикалы. Плесневые токсины истощают глутатион. В результате клетки печени легко повреждаются. Глутатион вводится внутривенно, перорально, назально и другими способами.
Далее важно вывести обогащенную токсичными веществами желчь через стул
Кишечник должен опорожняться дважды в сутки. Этому способствуют травы: семена фенхеля, имбирный корень.
Выведению микотоксинов поможет дренаж лимфосистемы.
Потоотделение
Потоотделение позволяет удалить из организма токсины плесени. Как вариант - посещение сауны и физические нагрузки. Важный момент – не допустить обезвоживания.
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