Отравление плесенью: диагностика и лечение

Отправление плесенью считается фактором многих хронических болезней. Плесневый грибок обитает в теплой влажной среде. Симптоматика отравления плесенью часто неопределенна: утомляемость, сложности с памятью, сбои функций кишечника, боли в мышцах. Поэтому факторы опасного отравления плесенью могут остаться незамеченными.«Четкого» перечня признаков и симптомов, которые точно указывали бы на отравление плесенью, нет. Один из тревожных сигналов – беспричинное ухудшение состояния здоровья. Врачи начинают ставить разные диагнозы: синдром хронической усталости, фибромиалгия, СРК. Но главная причина кроется в отравлении плесенью.Может ли у вас быть отравление плесенью?Повреждение митохондрий из-за отравления плесневым грибом провоцирует постоянную усталость.Стабильный контакт с плесенью, пребывание в сырых помещениях активирует в организме воспалительные процессы, а иммунная защита реагирует усилением выработки медиаторов воспаления и иммунитета.Как диагностируется отравление плесневым грибомЧтобы диагностировать интоксикацию плесенью, выполняется тест на микотоксины в урине. Повышенное их содержание – важный показатель отравления. Но когда организм удерживает токсины, показатель может оказаться ошибочно низким.Врачи дополнительно проверяют иммунный ответ и биологические маркеры воспаления (при помощи анализов крови).Микотоксины в урине и воспалительные биомаркеры рассматриваются в комбинации с другими признаками интоксикации. Это:История контактов с плесенью.Постоянные инфекции.Гиперчувствительность к запахам и химическим соединениям.Терапия интоксикацииКлючевым моментом терапии считается предотвращение воздействия «плесневой» среды.Параллельно рекомендуется снизить контакт с такими химическими агентами как тяжелые металлы, летучие орг. вещества, ароматизаторы, пластмассы.Следующий шаг - поддержка системы детоксикса организма.Связываем токсины плесениНа этом этапе применяют секвестрирующие агенты. Они связывают микотоксины в области кишечника для последующего их выведения.Митохондрии поддерживают функцию борьбы с плесеневым грибом. Поэтому пользу принесут добавки для активации их функции.Поддерживаем работу печениПечень ключевой детокс-орган. Но переработка избыточных токсинов провоцирует оксидативное повреждение клеток печени.Тауроурсодезоксихолевая кислота (как добавка) поддерживает печень.Глутатион имеет значение в терапии отравления. Это антиоксидант, который угнетает свободные радикалы. Плесневые токсины истощают глутатион. В результате клетки печени легко повреждаются. Глутатион вводится внутривенно, перорально, назально и другими способами.Далее важно вывести обогащенную токсичными веществами желчь через стулКишечник должен опорожняться дважды в сутки. Этому способствуют травы: семена фенхеля, имбирный корень.Выведению микотоксинов поможет дренаж лимфосистемы.ПотоотделениеПотоотделение позволяет удалить из организма токсины плесени. Как вариант - посещение сауны и физические нагрузки. Важный момент – не допустить обезвоживания.