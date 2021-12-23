Назван овощ, который действует на организм хуже, чем колбаса
Все украинцы знают такой популярный овощ, как свекла. Еще бы, ведь это одна из составляющих борщевого набора. Но все ли знают, что содержание в свекле нитратов в 20 раз больше, чем в колбасе.
Чем опасна свекла
По словам эксперта, в колбасе содержится в 20 раз меньше нитратов, чем в свекле. При жарке на сковороде в свекле из нитратов образуется большое количество нитрита.
«Посмотрите содержание нитрата в свекле — до 1000 мг/кг. В колбасе содержится до 50 мг/кг», — сообщил Агапкин.
При этом он усомнился в том, что нитриты негативно влияют на организм.
«Нитратов, которые превращаются в нитриты, мы поедаем каждый день в диких количествах. Столетиями люди эти салаты и борщи едят, и ничего с ними страшного не случается», — отметил специалист.
Кому нельзя есть свеклу
В свекле содержится много сахара, ее стоит с осторожностью употреблять диабетикам. Также важно есть свеклу в ограниченных количествах тем, кто страдает остеопорозом или предрасположен к нему, потому что она мешает усвоению кальция. Кроме того, в свекле содержится много хлора. Людям с гастритом и повышенной кислостностью следует о ней забыть.
Если есть свеклу каждый день
Овощ стабилизирует состояние сосудов и делает их более эластичными, обеспечивая организму хороший поток крови по всему телу. Если включить продукт в ежедневный рацион, можно избавиться от кислородного голодания мозга, мышц и сердца, а также кровоизлияний.
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