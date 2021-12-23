Ученые выяснили эффективную и безопасную диету для похудания

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Американский медицинский журнал JAMA Network Open опубликовал данные исследования на самую эффективную диету для похудания. В результате эксперты выяснили, что наиболее результативной будет диета интервального голодания.Одним из видов снижения избыточной массы тела считается интервальное голодание. При этом происходит смена потребления еды с периодами голодания. Но для эффективного результата и без нанесения вреда организму важно правильно подобрать интервалы голодания.Чтобы проанализировать, как интервальное голодание будет влиять на похудание человека, ученым удалось провести около 130 клинических исследований. Они проверяли различные методики применения интервального голодания, а также влияния их на здоровье и снижение массы тела.Рассматривались такие методики, как питание 5 раз в неделю любой едой, а 2 раза — лишь четверть от суточной нормы; питание, строго определенное количества часов, а в остальное время нужно было голодать.В результате ученые пришли к выводу, что наиболее эффективной и без ущерба для здоровья считается голодание через день. Для этого нужно питаться один день, как хочется, а на другой день, съедать лишь 500 калорий в сутки. Это поможет снизить вес и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.