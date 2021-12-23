Что происходит за час до инфаркта мозга: первые признаки сосудистой катастрофы
Инфаркт - это необязательно про сердце. Под инфарктом понимают гибель клеток, и это может произойти с любым органом.
Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал АиФ, что происходит за полчаса-час до инфаркта головного мозга.
Это опаснейшее состояние, на которое нужно отреагировать как можно быстрее. От быстроты реакции медиков будет зависеть и жизнь и больного, и то, как он восстановится. Иногда случается так, что пациент выживает, но некоторые функции навсегда утрачивает.
Первые симптомы инфаркта головного мозга
Сильно болит голова;
Тошнит;
Ухудшается координация движений;
Снижается зрение;
В руках появляется чувство онемения.
— И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга, — отметил кардиолог.
Как проявляется инсульт
Возникает нарушение сознания, угнетение, вплоть до спячки
Меняется речь: нарушается, становится бессвязной
Отмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает.
Кто входит в группу риска по инсульту
Чаще всего риск выше у гипертоников, диабетиков, у кого есть избыточный вес, а также отягощенная наследственность, присутствует какая-то патология сосудов головного мозга. Также он связан с высоким уровнем холестерина в крови (выше 5,5 ммоль/л), курением (в том числе пассивным), нарушением свёртываемости крови и отсутствием физических нагрузок.
Как распознать инсульт
Medikforum писал, что вы иногда вы можете видеть человека, который ведет себя неадекватно, выглядит пьяным, но алкоголем от него не пахнет. Это может быть инсульт, и есть быстрый тест, подтверждающий это. Он называется УДАР.
У (Улыбка): не может улыбнуться, уголок рта с одной стороны опущен;
Д (Движение): не может поднять обе руки одновременно;
А (Артикуляция): дикция нарушена, не может повторить простую фразу, речь заторможена;
Р (Решение): как можно быстрее вызывайте врача.
Когда может развиться патология?
Почему происходит инфаркт мозга?
Чаще всего причиной инфаркта мозга становится движение тромба по артерии и закупоривание ее в узком месте. Тромб представляет собой сгусток крови, который в основном состоит из тромбоцитов. Без питания ткани размягчаются, наступает некроз клеток, который заканчивается инфарктом органа.
Помощь нужно вызывать немедленно. Первые 2-3 часа называются золотыми. Лучше, чтобы помогли в первый час, но время до 2-3 часов есть.
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