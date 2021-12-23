Что происходит за час до инфаркта мозга: первые признаки сосудистой катастрофы

Инсультом называют резкое нарушение питания головного мозга, которое ведет к отмиранию нервных клеток и тканей. Он может быть ишемическим, его еще называют инфарктом головного мозга.Инфаркт - это необязательно про сердце. Под инфарктом понимают гибель клеток, и это может произойти с любым органом.Кардиолог Азизхон Аскаров рассказал АиФ, что происходит за полчаса-час до инфаркта головного мозга.Это опаснейшее состояние, на которое нужно отреагировать как можно быстрее. От быстроты реакции медиков будет зависеть и жизнь и больного, и то, как он восстановится. Иногда случается так, что пациент выживает, но некоторые функции навсегда утрачивает.Первые симптомы инфаркта головного мозгаСильно болит голова;Тошнит;Ухудшается координация движений;Снижается зрение;В руках появляется чувство онемения.— И это происходит буквально в течение получаса-часа, когда наступает закупорка артерии и начинается инфаркт мозга, — отметил кардиолог.Как проявляется инсультВозникает нарушение сознания, угнетение, вплоть до спячкиМеняется речь: нарушается, становится бессвязнойОтмечаются проблемы с координацией: человек не может идти и падает.Кто входит в группу риска по инсультуЧаще всего риск выше у гипертоников, диабетиков, у кого есть избыточный вес, а также отягощенная наследственность, присутствует какая-то патология сосудов головного мозга. Также он связан с высоким уровнем холестерина в крови (выше 5,5 ммоль/л), курением (в том числе пассивным), нарушением свёртываемости крови и отсутствием физических нагрузок.Как распознать инсультMedikforum писал, что вы иногда вы можете видеть человека, который ведет себя неадекватно, выглядит пьяным, но алкоголем от него не пахнет. Это может быть инсульт, и есть быстрый тест, подтверждающий это. Он называется УДАР.У (Улыбка): не может улыбнуться, уголок рта с одной стороны опущен;Д (Движение): не может поднять обе руки одновременно;А (Артикуляция): дикция нарушена, не может повторить простую фразу, речь заторможена;Р (Решение): как можно быстрее вызывайте врача.Когда может развиться патология?Почему происходит инфаркт мозга?Чаще всего причиной инфаркта мозга становится движение тромба по артерии и закупоривание ее в узком месте. Тромб представляет собой сгусток крови, который в основном состоит из тромбоцитов. Без питания ткани размягчаются, наступает некроз клеток, который заканчивается инфарктом органа.Помощь нужно вызывать немедленно. Первые 2-3 часа называются золотыми. Лучше, чтобы помогли в первый час, но время до 2-3 часов есть.