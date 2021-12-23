Можно ли заранее узнать, что у вас будет аллергия на прививку: Комаровский

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 рассказал, что ревакцинация позволяет защитить организм в том числе от омикрон-штамма коронавируса. По его словам, повторную прививку прошли уже 10 миллионов россиян, а первый элемент вакцины получили 76 миллионов.Тем не менее, в нашей стране немало людей, которые по разным причинам отказываются делать прививку от коронавируса. Среди них есть те, кто боится и последствий, и сильной аллергической реакции.Можно ли узнать, как отреагирует на прививку конкретный организм? Об этом известного врача-педиатра, телеведущего и блогера Евгения Комаровского спросили его подписчики в Instagram.— Какие анализы нужно сдать, что предпринять, возможно ли это вообще, — спросили у медика.— К сожалению, это нереально сделать, — ответил он.По словам Комаровского, беспокоиться не стоит. Все должны проходить вакцинацию в больнице, а там окажут неотложную помощь, если таковая понадобится. Адреналин, преднизолон — все это у медиков наготове.Ранее Комаровский говорил, что противопоказанием может быть аллергическая реакция на любой из компонентов вакцины. Но он уточнил, что речь не идет об обычном зуде или сыпи. Мы говорим о мгновенной тяжелой реакции: отеке Квинке, анафилактическом шоке.Сейчас много шарлатанов, которые пользуются страхом людей и обещают, что они все обследуют и выяснят, есть ли у конкретного организма аллергия на компоненты вакцины. Комаровский предупреждает, что это просто обман, развод на деньги. Без инъекции препарата выяснить, есть ли на него аллергическая реакция, нельзя, это не та вещь, которую можно предугадать.Что такое отек КвинкеЭто атипичная реакция организма, проявляющаяся быстро развивающимся и нарастающим отеком кожи, слизистых и подкожной жировой клетчатки. Возникает резко, развивается спонтанно.Как понять что у человека отек Квинке?Внезапное началоБыстрый выраженный отекМогут наблюдаться отеки губ, век, языка, дыхательных путей и так далееНичего не болитЧувство напряженности мягких тканей, например, горло как бы раздувается изнутриАсфиксияНеврологические нарушения.Врачи советуют: если вы сделали прививку, побудьте в больнице какое-то время, полчаса или чуть больше. Если все в порядке, идите домой. Если дома после прививки начались любые симптомы из перечисленных - звоните в скорую.Симптомы анафилактического шокаЧувство жара;Головные боли;Чувство паники;Падение давления;Непроизвольное мочеиспускание или дефекация;Тошнота, рвота;Затрудненное дыхание, асфиксия (резкое развитие).У больного с анафилактическим шоком резко падает давление и развивается коллапс. Он может потерять сознание или упасть в обморок. Анафилактический шок развивается очень быстро и может привести к летальному исходу. Важно как можно быстрее вызвать врача.