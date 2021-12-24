Высокий холестерин: изменения рациона помогут предотвратить опасный для жизни инсульт

Привычный стиль питания может иметь огромное значение для содержания холестерина.Когда холестерин накапливается в артериях, это заставляет их сужаться и становиться жесткими. Как следствие, кровоток становится тяжелее, что увеличивает риск образования опасного для жизни тромба. Если от холестериновых отложений в артериях отрывается фрагмент, он может блокировать кровоток в головном мозге.«Образование холестериновых бляшек в артериях является основным фактором риска сердечного приступа, сердечных заболеваний и инсульта», - поясняют медики.По данным организации Heart UK, предотвратить опасный для жизни инсульт, ассоциированный с высоким холестерином, могут помочь определенные изменения рациона питания. Эксперты подчеркивают, что«здоровое питание может иметь огромное значение для нормализации уровня холестерина».Соотношение жиров. Наша пища должна содержать «правильный баланс» между насыщенными и ненасыщенными жирами. Это обеспечивает тело энергией, помогает усваивать витамины из других продуктов, укрепляет иммунную систему.Меньше насыщенных жиров. Их слишком интенсивное потребление повышает уровень холестерина. Важно контролировать количество следующих продуктов.Молочные продукты (сливки, сыр, жирное молоко).Жирное и переработанное мясоКокосовое, пальмовое масла.Твердые жиры (сливочное, топленое масло, сало, твердый маргарин).Больше ненасыщенных жиров. Существуют различные типы ненасыщенных жиров, известные как мононенасыщенные и полиненасыщенные.К ненасыщенным жирам, которых следует есть больше, относятсяМасла из овощей, орехов и семянПодсолнечное, оливковое, арахисовое масла.Орехи, семечки.Авокадо.Жирная рыба (сельдь, сардины, скумбрия, семга, форель).Отказ от трансжиров. Данный тип жиров часто содержится присутствуют в выпечке, тортах, бисквитах, крекерах, жареной пище, еде на вынос, твердом маргарине. На упаковке он может значиться как «частично гидрогенизированный жир». Его употребления необходимо избегать по мере возможности».Обязательная клетчатка. Национальная служба здравоохранения напоминает, что продукты с высоким содержанием клетчатки помогают снизить уровень холестерина, замедляя его абсорбцию кишечником и активно выводя его излишки со стулом.Что дает клетчатку?Хлеб из непросеянной муки, отруби, цельнозерновые крупыЦельные фрукты и овощи.Картофель в кожуре.Зернобобовые (фасоль, горох, чечевица).Орехи, семечки.