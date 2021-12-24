Три простые привычки помогают выглядеть моложе своих лет

Фактический возраст не всегда соответствует тому, как выглядит и чувствует себя человек.Ученые говорят, что в первую очередь эффект моложавости обеспечивается балансом физической формы и психологического настроя. Люди без лишнего веса, доброжелательные, с чувством юмора обычно выглядят моложе. Таким образом, – если не рассматривать генетику, – нас могут омолаживать здоровые привычки, физическая и социальная активность.Минимум три простые привычки, вполне способные вписаться в существование большого числа людей, помогают выглядеть моложе своих лет.Достаточный сон. По словам ученого невролога Томаса Берка, качественный полноценный сон имеет решающее значение для здоровья в любом возрасте, но особенно с приближением порога старения. Люди, предпочитающие лечь раньше спать, чем мониторить совести и читать новости в интернете, оказывают своему мозгу неоценимую услугу – его защита от возрастных дегенеративных процессов значительно улучшается.«Мозг проводит треть своей жизни в состоянии сна, и это время, когда он наиболее координирован. Сон позволяет не только отдыхать, но также улучшает функцию запоминания, угасание которой является одним их маркеров старения», - говорит эксперт.Есть больше протеина. В этом плане особенно полезны индейка и курица – они, помимо белка, также богаты веществом триптофаном, дающим нервной системе энергию, необходимую для поддержания умственной деятельности. Вдобавок являются источником коллагена, важного для поддержания соединительной ткани в хорошей форме, благодаря чему тело остается в тонусе.Есть достаточно здоровых жиров. После 40-45 лет в организме серьезно перестраиваются гормоны, что начинает влиять на физические характеристики, внешний вид, работу мозга. Чтобы такое влияние не было негативным, необходимы здоровые жиры. Тем, кто хочет замедлить старение и выглядеть моложе своих лет, особенно важно употреблять в пищу продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. Их присутствие в рационе обеспечивает профилактику болезней Альцгеймера и Паркинсона, диабета.