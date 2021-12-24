Японские ученые: хурма может помочь в борьбе с коронавирусом

Специалисты по всему миру продолжают бороться с коронавирусом, у которого появляются новые штаммы. Недавно японские ученые из Медицинского университета Нара в Кашихаре провели экспериментальное исследование, направленное на лечение инфекций.Ученые установили, что танин, содержащийся в хурме, снижает вероятность заражения коронавирусом или развития тяжелого течения заболевания. Эксперименты на хомяках показали, что использование танина снижает вероятность заражения или развития тяжелой формы заболевания.Свои результаты ученые представили в журнале Scientific Reports. Исследователи доставляли танин, полученный из хурмы, в ротовую полость хомяков. У животных, которым не давали танин была более высокая вирусная нагрузка и признаки пневмонии в легких спустя три дня.Хурма популярна во многих странах, но особенно в Азии. Ее называются райским плодом из-за высокого содержания различных витаминов. Так в хурме присутствуют витамины A, C, B1, B2 и B3, фосфор, кальций, железо, натрий. А наличие калия и магния в составе фрукта считается защитой от сердечных заболеваний и рака.