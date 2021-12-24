Клюквенный сок может быть полезен для снижения высокого давления

Включение низкокалорийного клюквенного сока в рацион взрослых людей может способствовать улучшению показателей кровяного давления, допускают ученые.Высоким кровяное давление считается, когда его характеризует показатель 140 на 90 или выше. Однако не стоит успокаиваться, если ваша цифра балансирует на границе 130. Здоровое артериальное давление должно составлять 120 на 80 – любое значение выше этого порога можно классифицировать «повышенное».Говоря о факторах, которые могут помочь предотвратить или снизить высокое кровяное давление, Национальная служба здравоохранения поместила на первое место здоровый рацион. Ссылаясь на исследования, специалисты службы констатируют, что одним из естественных борцов с гипертонией является клюквенный сок.В частности, журнал Hypertension опубликовал данные исследования с участием нескольких десятков человек старше 51 года. Части добровольцев давали клюквенный сок, часть получала напиток-плацебо такого же цвета и калорийности. Эксперимент длился восемь недель. Показания артериального давления участников фиксировались до, во время и после периода испытаний.В результате было установлено, что диастолическое артериальное давление было значительно ниже в группе людей, пивших клюквенный сок (по сравнению с группой «плацебо»). Конкретно показания диастолического артериального давления в группе, принимавшей клюквенный сок, снизились с 73,9 (на исходном уровне) до 68,6 (через восемь недель). Систолическое давление в группе людей, пивших клюквенный сок, также снизилось с изначального параметра 121,9 мм до 118,6.Участники, употреблявшие напиток-плацебо, не продемонстрировали изменений в показателях АД по сравнению с исходными данными.