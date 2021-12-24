10 продуктов, которые облегчают боль

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Чашечка чая и горсть вишни — это не только вкусно, но и может стать помощью в случае болезни.Врачи не рекомендуют слишком часто прибегать к помощи болеутоляющих средств: боль – это своего рода тревожная сигнализация, с помощью которой наше тело сообщает, что происходят какие-то нежелательные процессы. Однако если нет возможности обратиться к врачу немедленно и боль не достаточно сильная, чтобы принимать лекарства, можно приглушить ее с помощью продуктов, обладающих противовоспалительным и болеутоляющим действием.Оливковое маслоОлеокантал – химическое вещество, содержащееся в оливковом масле, действует примерно так же, как популярное средство ибупрофен, ингибируя воспалительные ферменты. Так что можно просто съесть порцию салата, сдобренную оливковым маслом, или сделать компресс для воспаленного участка кожи (но ни в коем случае не при ожогах!).АнанасБромелайн, фермент, которым богаты эти тропические фрукты, также обладает сильным противовоспалительным действием – в первую очередь при болезнях суставов. Бромелайн помогает уменьшить боль в коленях, снять неприятные ощущения при артрите и даже после посещения стоматолога.ЯблокиКварцетин – антиоксидант, обладающий способностью уменьшать воспаление, в том числе и внутреннее – содержится во многих фруктах, но в яблоках его особенно много. Так что англичане были правы: чем чаще мы едим яблоки, тем реже нам требуется помощь врача.Орехи и семенаВ них очень количество магния, l-аргинина и витамина Е, которые помогают уменьшить количество воспалительных биомаркеров в организме. Причем самые полезные — грецкие орехи, арахис, миндаль, фисташки, семена льна и семена чиа.Темный шоколадДа-да, все верно. Антиоксиданты, которыми богато какао (и которых много в черном шоколаде), помогают в борьбе с воспалением, нейтрализуя опасные белки – в том числе и те, которые в итоге приводят к развитию болезни Альцгеймера. Так что несколько кусочков черного шоколада в день – это не лакомство, а лекарство.Бурый рисБурый рис, а также другие продукты из цельных зерен богаты полезной клетчаткой, которая не только помогает в работе нашего кишечника, но и способна снизить уровень c-реактивного белка. Это вещество, которое вырабатывает печень в ответ на любой воспалительный процесс, происходящий в организме.ВиноградРесвератрол – вещество, которого много в винограде и ягодах шелковицы – ингибирует воспалительные ферменты почти так же эффективно, как аспирин, при этом не раздражая слизистую желудка. Так что можно съесть немного винограда – вместо аспирина.ЧерешняВ ягодах вишни и черешни (а также малины и клубники) много химических веществ, называемых антоцианинами. Они так же эффективны против воспаления, как атецилсолицилловая кислота – аспирин.Лук и чеснокСоединения серы, которыми богаты лук и чеснок, стимулируют работу иммунной системы, а противовоспалительные вещества помогают уменьшить боль и снять отечность. Так что мама была права – ешьте лук и чеснок почаще!Зеленый и черный чайКо всем известным полезным свойствам чая смело добавляйте еще одно – способность уменьшать воспаление и снимать боль. Особенно хорош он в случае артрита и других заболеваний суставов: антиоксиданты и флавоноиды, которыми богат настой чайного листа, борются с повреждениями клеток и тем самым уменьшают воспаление.