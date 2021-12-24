«Праздничный» напиток снижает холестерин: врач называет плюсы глинтвейна

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Снизить высокий уровень холестерина можно, употребляя определенные продукты и напитки, к ним относится и популярный «праздничный» глинтвейн.Диетолог, фитнес-эксперт Наталья Комова рассказала в интервью о связи глинтвейна и холестерина. Диетолог заметила, что популярный рождественский напиток имеет ряд преимуществ для здоровья, включая способность снижать уровень «плохого» холестерина. Данный тип холестерина, также называемый липопротеином низкой плотности (ЛПНП), может провоцировать развитие сердечных заболеваний, инсульта.Называя плюсы глинтвейна, Комова объяснила, что горячий пряный напиток, содержит полифенолы и соединения ресвератрола – они помогают уменьшить содержание «плохого» холестерина ЛПНП, активизируя выработку «хорошего» холестерина. Последний переносит жир из клеток в печень, где они утилизируются или расщепляются.В Испании исследование Мадридского университета Комплутенсе показало, что определенный сорт красного винограда может содействовать сокращению концентрации холестерина. По словам Комовой, виноградный сок и красное вино, используемое для приготовления глинтвейна богаты ресвератролом, именно этот антиоксидант позитивно действует на сосуды.Сколько пить глинтвейна? Не стоит забывать, напиток содержит алкоголь. Эксперт рекомендует употреблять не более стакана в день.Также Наталья Комова рекомендует не класть в напиток сахар. Для придания сладости лучше использовать фрукты.Плюсы. Еще один плюс глинтвейна – содержание корицы. Эта специя обладает противовоспалительными свойствами, помогающими организму бороться с воспалением, болью в мышцах и суставах.